Российский теннисист Даниил Медведев встречается с Янником Синнером из Италии в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча 27-летнего россиянина и 22-летнего итальянца проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Совокупный возраст теннисистов составляет 18 413 дней.

Таким образом, Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года, когда за титул боролись серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, общий возраст которых составлял 18 389 дней.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open.