Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года
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Встреча 27-летнего россиянина и 22-летнего итальянца проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.
Совокупный возраст теннисистов составляет 18 413 дней.
Таким образом, Медведев и Синнер играют самый молодой финал Australian Open с 2012 года, когда за титул боролись серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, общий возраст которых составлял 18 389 дней.
Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко провела чемпионскую фотосессию с трофеем Australian Open.