Инструкция по выживанию: Медведев отыгрался со счёта 0:2 по сетам в матче со Зверевым и вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев в третий раз за последние четыре года вышел в финал Открытого чемпионата Австралии. В противостоянии с Александром Зверевым он проиграл первые два сета, но затем нашёл в себе силы перевернуть ход неудачно складывавшегося матча. Сначала российский теннисист дважды сломил сопротивление немца на тай-брейках, а потом дожал его в решающей партии, оформив два брейка — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В поединке за титул третья ракетка мира сразится с Янником Синнером, который сенсационно остановил не знавшего поражений в Мельбурне на протяжении шести лет Новака Джоковича.

На пресс-конференции после выхода в полуфинал Australian Open Даниил Медведев был в приподнятом настроении и шутил по поводу возможного соперника по решающему матчу турнира. Он не смог отдать предпочтения ни Яннику Синнеру, ни Новаку Джоковичу, а лишь пожелал, чтобы они провели семь с половиной часов на корте и были достаточно уставшими в воскресенье. Но самому россиянину на пути к третьему финалу в Мельбурне предстояло ещё одолеть Александра Зверева, и эта задача оказалась не самой простой.

С немецким теннисистом жребий сводит его постоянно в ATP-туре. Их пути пересекались уже 18 раз, но при этом на турнирах Большого шлема они друг с другом ещё никогда не играли, так что это был своего рода дебют пятисетовых матчей между ними.

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Медведев долго не мог нащупать игровой ритм, а в особенности подачу, что вызывало больше всего опасений. В первых пяти геймах он допустил пять двойных ошибок, что закономерно привело к двум брейкам Зверева. Причём один из геймов на приёме немец взял под ноль. Даниил даже заметно дёргался и о чём-то постоянно спрашивал своего тренера Жиля Сервара, но наставник старался успокоить подопечного — мол, играй в свой теннис, и дела наладятся.

Так и произошло: постепенно игра выровнялась, Даниил сократил отставание в счёте и вполне мог побороться и за победу. Так, настоящий спектакль устроили соперники в десятом гейме, когда Александр вышел подавать на сет при счёте 5:4. У него внезапно разладилась первая подача, что позволило третьей ракетке мира навязать сопернику борьбу. Медведев цеплялся за каждое очко, а ключевым стал затяжной розыгрыш, состоявший из 34 обменов ударами и завершившийся ошибкой Зверева при переводе справа по линии. Благодаря этому Даниил заработал брейк-пойнт, который тут же реализовал, приняв мощную первую подачу немца и вынудив его затем ошибиться при обмене ударами.

Но это был далеко не последний интересный поворот в первой партии. Вместо того чтобы закрепить успех, Медведев тут же отдал свою подачу, перечеркнув все предыдущие усилия, а затем противник дожал его в самом долгом гейме матча, который продлился более 10 минут. Преимущество Зверева отразилось и в статистике: он записал на свой счёт 14 активно выигранных мячей против 8 у оппонента, исполнил больше эйсов (3:2), а также гораздо лучше подавал — 62% первых мячей против 48% Медведева.

Во втором сете у россиянина был неплохой шанс зацепиться за подачу немца при счёте 2:1 в свою пользу. Даниил вёл 30:0, но пара собственных ошибок и шикарная игра соперника не позволили ему выжать из этого преимущества максимум. А вслед за тем Даниил неожиданно упустил «свой» гейм, хотя, казалось, уже полностью пришёл в себя после нервного начала матча. При этом он даже отыграл три брейк-пойнта, но на четвёртом Зверев резко атаковал в угол, а россиянин в ответ запустил свечу в аут.

А в концовке немецкий теннисист вновь взял подачу Медведева, а затем и второй сет. Но Медведеву было не привыкать: на этом Australian Open третья ракетка мира уже однажды оказывался в аналогичной ситуации — в матче с Эмилем Руусувуори он отыгрался со счёта 0:2 по партиям и вытащил матч, затратив на это 4 часа 23 минуты. Не собирался сдаваться он и на этот раз.

В третьей партии у Медведева наконец полетела первая подача, и благодаря этому у Зверева пропали даже шансы на брейк. А вот у самого россиянина, напротив, они появились, однако страдала реализация — ни одного из трёх брейк-пойнтов он так и не использовал. В итоге судьба сета решилась на тай-брейке, где ключевым стало поистине олимпийское спокойствие россиянина. Зверев же, наоборот, заметно нервничал, допускал ненужные ошибки и в итоге позволил Даниилу размочить счёт и продлить удовольствие зрителям.

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В аналогичном ключе прошёл и четвёртый сет. Медведев опять не реализовал брейк-пойнты, но во многом это объяснялось феноменальной первой подачей Зверева в этой партии — перед тай-брейком его показатель составлял 91%. При этом немец забрал 26 из 32 очков на первом мяче. У Даниила дела обстояли чуть хуже (78%), однако при этом он вновь не дал сопернику ни шанса зацепиться за свою подачу.

Единственный серьёзный сбой в партии пришёлся на тай-брейк, когда россиянин снова выдал двойную, позволив Александру повести со счётом 5:4. Однако после этого третья ракетка мира расставил все точки над i, забрав две подачи немца подряд. Причём во втором розыгрыше Даниил решился на укороченный удар — не самый сильный элемент в его исполнении, и соперник не успел среагировать. А точка в сете была поставлена эйсом.

Залогом успеха в пятой партии стала способность сохранить концентрацию, и лучшим в этом элементе оказался более опытный россиянин. Зверев же продолжил тенденцию тай-брейка предыдущего сета и делал много невынужденных ошибок. Несколько раз он отправлял мяч в сетку в ситуациях, которые были абсолютно выигрышными для него. После одного из таких эпизодов, который подарил Медведеву двойной брейк-пойнт, Александр не справился с эмоциями и выместил злобу на сетке, несколько раз ударив по ней ракеткой. Однако этой разрядки ему не хватило, чтобы справиться со своими проблемами, и Даниил наконец оформил брейк. Ну а неминуемая развязка наступила на подаче Зверева при счёте 3:5, когда на матчболе немец угодил в трос и мяч улетел в аут.

Таким образом, россиянин оставил немца не у дел в 12-й раз. После игры он признался, что эта победа была одной из самых сложных из всех его пятисетовых по ходу карьеры. По словам Даниила, в начале матча он чувствовал себя слегка потерянным, так как ничего не мог противопоставить Александру, а в третьем сете подустал и уже не мог проводить затяжные розыгрыши по 30—40 ударов. Поэтому он решил сменить тактику и действовать более агрессивно — и это в итоге сработало.

В финале Даниилу будет противостоять финалист прошлогоднего Итогового турнира ATP и обидчик Карена Хачанова и Андрея Рублёва в Мельбурне — Янник Синнер. Вопреки шутливым пожеланиям Медведева, Яннику хватило всего 3 часов и 22 минут, чтобы сломить сопротивление 24-кратного победителя ТБШ Джоковича. В первых двух сетах живая легенда тенниса сумел взять у итальянца лишь три гейма, а настоящую борьбу зрители стадиона имени Рода Лейвера, по сути, увидели лишь в третьей партии.

Джокович собрал на неё все силы и ни разу не отдал сопернику подачи, а на тай-брейке отыграл матчбол и склонил-таки чашу весов в свою пользу. Стоит отметить, что на данный момент серб — единственный игрок на этом AusOpen, который смог взять сет у Синнера. Ранее четвёртая ракетка мира разбирался со всеми соперниками в трёх партиях. А залогом победы итальянца в четвёртом игровом отрезке и в матче в целом стал брейк, сделанный в четвёртом же гейме.

У Медведева с итальянцем довольно обширная история личных встреч. Их пути в туре пересекались девять раз, и преимущество на стороне россиянина — 6:3. Однако все три проигрыша приходятся на 2023 год. В том числе Янник взял верх над Даниилом в полуфинале Итогового в декабре.

Выступление Синнера в Мельбурне россиянин назвал впечатляющим и отметил, что главное накануне финала — как следует восстановиться после затяжного поединка.