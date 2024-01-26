Медведев — об Australian Open 2024: никогда не было такого тяжёлого турнира

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о турнире после выхода в финал Australian Open 2024 года.

«У меня никогда не было такого тяжёлого турнира. И я доволен. Раньше у меня была плохая статистика в пятисетовых матчах. Играть пять сетов тяжело — и физически, и психологически. И часто мне не хватало сил на пятый сет. Я доволен», — сказал Медведев в интервью на корте.

В полуфинале он победил немца Александра Зверева со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open 2024.