Кафельников назвал Синнера фаворитом финала Australian Open с Медведевым
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«Не знаю, как скажется на физическом состоянии Медведева пятисетовый матч со Зверевым. Но могу сказать, что фаворитом в финале будет Синнер. Исходя из того, как сейчас играет итальянец, и учитывая, с какими затратами он дошёл до решающей стадии турнира», — сказал Кафельников.
Экс-теннисист считает, что Янник Синнер уже стал суперзвездой в мировом теннисе.
«Безусловно, Синнер — суперзвезда, простой смертный не обыграет Джоковича в полуфинале так, как это сделал итальянец сегодня. Думаю, что Медведев это понимает, и его последние матчи с ним доказывают, что это уже соперник мирового уровня», — добавил он.
Ранее Кафельников прокомментировал победу Медведева в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.