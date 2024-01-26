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Кафельников назвал Синнера фаворитом финала Australian Open с Медведевым

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Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча российского теннисиста Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Кафельников назвал Синнера фаворитом финала Australian Open с Медведевым
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Не знаю, как скажется на физическом состоянии Медведева пятисетовый матч со Зверевым. Но могу сказать, что фаворитом в финале будет Синнер. Исходя из того, как сейчас играет итальянец, и учитывая, с какими затратами он дошёл до решающей стадии турнира», — сказал Кафельников.

Экс-теннисист считает, что Янник Синнер уже стал суперзвездой в мировом теннисе.

«Безусловно, Синнер — суперзвезда, простой смертный не обыграет Джоковича в полуфинале так, как это сделал итальянец сегодня. Думаю, что Медведев это понимает, и его последние матчи с ним доказывают, что это уже соперник мирового уровня», — добавил он.

Ранее Кафельников прокомментировал победу Медведева в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии.

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