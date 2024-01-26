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Кафельников считает матч со Зверевым в полуфинале AO лучшим в карьере Медведева

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Олимпийский чемпион по теннису и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с немцем Александром Зверевым.
Кафельников считает матч со Зверевым в полуфинале AO лучшим в карьере Медведева
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«То, что происходило в матче в первых двух сетах, было полной заслугой Зверева. Он не позволял Медведеву играть должным образом. Но затем Даниил взял себя в руки, что-то в его голове переключилось, он стал действовать более раскованно, из-за чего и перевернул ход встречи. Можно ли считать, что Медведев проявил характер, не сдался и одержал победу на классе? Это и отличает теннисистов высочайшего класса. Честно говоря, я ещё не видел, чтобы Даниил играл лучше, чем сегодня. Наверное, это был самый лучший матч в его исполнении», — заявил Кафельников RT.

Ранее Медведев поделился мнением о турнире после выхода в финал Australian Open 2024 года.

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