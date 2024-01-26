Медведев оставил послание на камере после выхода в финал AO: не выспался, да и ладно

Российский теннисист Даниил Медведев оставил послание на камере после выхода в финал Australian Open.

«Не выспался, да и ладно», — написал россиянин.

В полуфинале он победил немца Александра Зверева со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 4 часа 21 минуту и завершилась после полуночи по местному времени.

В финале, который состоится 28 января, россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее Медведев высказался о том, что отыгрался с 0:2 по сетам в полуфинале Australian Open с Александром Зверевым.