Медведев: в третьем сете сказал себе, что если проиграю, то всё равно хочу собой гордиться

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что отыгрался с 0:2 по сетам в полуфинале Australian Open с Александром Зверевым.

«Было тяжело. В первом сете мы играли не очень хорошо. Во втором я сыграл уже чуть лучше, но он прибавил. Был немного потерян. В третьем сете сказал себе, что если проиграю, то всё равно хочу собой гордиться — и бороться до конца», — сказал Медведев после игры.

В финале, который состоится 28 января, россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером, который победил Новака Джоковича (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл все полуфиналы Australian Open, в которых играл.