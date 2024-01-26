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Медведев: в третьем сете сказал себе, что если проиграю, то всё равно хочу собой гордиться

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что отыгрался с 0:2 по сетам в полуфинале Australian Open с Александром Зверевым.
Медведев: в третьем сете сказал себе, что если проиграю, то всё равно хочу собой гордиться
  • AP
  • © Mark Baker

«Было тяжело. В первом сете мы играли не очень хорошо. Во втором я сыграл уже чуть лучше, но он прибавил. Был немного потерян. В третьем сете сказал себе, что если проиграю, то всё равно хочу собой гордиться — и бороться до конца», — сказал Медведев после игры.

В финале, который состоится 28 января, россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером, который победил Новака Джоковича (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл все полуфиналы Australian Open, в которых играл.

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