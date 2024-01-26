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Медведев выиграл все полуфиналы Australian Open, в которых играл

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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл все три полуфинала Australian Open, в которых принимал участие.
Медведев выиграл все полуфиналы Australian Open, в которых играл
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

26 января россиянин в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 обыграл немца Александра Зверева со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

До этого он дважды доходил до полуфиналов Australian Open — в 2021-м и 2022 годах — и выходил в финалы.

В финале, который состоится 28 января, россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев шестой раз в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.

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