Победил назло статистике: Медведев одолел Хуркача в пяти сетах и сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open

Даниил Медведев в третий раз в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Российский теннисист уступил по всем ключевым показателям, но всё же сломил сопротивление Хуберта Хуркача в напряжённом пятисетовом матче, вновь проведя на корте более четырёх часов. За путёвку в финал он сразится с Александром Зверевым, сенсационно одержавшим победу над Карлосом Алькарасом. В свою очередь, Анна Калинская взяла первую партию во встрече с Чжэн Циньвэнь, но не смогла развить успех и завершила выступление на турнире в Мельбурне.

Парадокс Медведева

Нынешнее выступление Даниила Медведева на Australian Open можно назвать одним из самых неоднозначных за последнее время. На протяжении всего турнира россиянин испытывает серьёзные игровые проблемы и подолгу мучается даже с далеко не самыми именитыми оппонентами. По сету он отдал пробившемуся через квалификацию Теренсу Атману и малоизвестному Нуну Боргесу, а с Эмилем Руусувуори и вовсе сражался около четырёх с половиной часов. По сути, без нервов он прошёл лишь своего давнего «клиента» Феликса Оже-Альяссима, которого до этого обыгрывал шесть раз подряд. Но в противостоянии с Хубертом Хуркачем рассчитывать на такое не приходилось.

Да, последний раз пути россиянина и поляка пересекались довольно давно — около двух лет назад. Но уже тогда стало ясно, что по ходу карьеры Хуркач превратился в одного из самых неудобных противников для Медведева, благодаря чему и вырвался вперёд по числу побед. Его мощнейшая подача, своевременные выходы к сетке и умение вытаскивать мёртвые мячи на задней линии не позволили ему сначала добраться до полуфинала на «Мастерсе» в Майами, а затем и стоили трофея в Галле. И с того момента Хуберт явно не стал хуже. В прошлом году он в третий раз дошёл до четвёртого раунда ТБШ, а потом и завоевал титул на первенстве ATP 1000 в Шанхае, сломив сопротивление Андрея Рублёва.

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Таким образом, Медведев подходил к шестой очной дуэли с Хуркачем если и не в статусе андердога, то не явного фаворита. И по её ходу это лишь подтвердилось. Да, какое-то время поляку потребовалось на раскачку. Но проигранную подачу в первом же гейме он вскоре вернул, а потом принялся регулярно попадать первым мячом и наведываться к сетке, создавав россиянину серьёзные трудности. И если бы не 16 невынужденных ошибок, пять из которых пришлись на тай-брейк, первый сет мог бы остаться за девятой ракеткой мира.

Медведев повёл и мог развивать преимущество, но внезапно перестал справляться с первой подачей Хуркача. За всю вторую партию он не выиграл ни одного очка на ней, да и на второй был не особо удачлив. В то время как сам допустил сразу два брейка, взяв лишь половину розыгрышей в «своих» геймах. И тем самым позволил визави восстановить паритет.

Забегая вперёд, качели продолжались на протяжении всего матча. Теннисисты поочерёдно брали партии, хотя порой действовали уже на морально-волевых. Как признался впоследствии Медведев, он ощущал огромную усталость уже после второго отрезка, но не перестал бороться, со временем стал атаковать ещё активнее. Правда, ключевым фактором всё равно оставалось то, насколько часто Хуркач направлял мяч в квадрат.

В этом плане очень показательными вышли третья и четвёртая партии, завершившиеся с разным исходом. В первом случае Хуберт подавал заметно хуже и не только проиграл один из «своих» геймов, но и чуть было не отдал второй. При счёте 2:5 он уступал 0:40, однако не дал Даниилу реализовать три сетбола, хотя впоследствии всё равно капитулировал.

Тем удивительнее было его преображение в следующем отрезке, когда процент попадания первым мячом поднялся до фантастических 72%, а дополнением к этому стали аж семь эйсов. Поляк снова взвинтил темп и стал всё чаще идти вперёд. И пусть к этому моменту россиянин уже приспособился к его постоянным рейдам, периодически они всё же приносили успех.

В итоге, Медведев вновь был вынужден провести на корте более четырёх часов и сумел дожать Хуркача лишь в пяти сетах. Всё решилось в седьмом гейме, который поляк буквально подарил ему, допустив три промаха подряд. Россиянин воспользовался этим и всё же сломил сопротивление вновь переставшего стабильно подавать оппонента — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Но удивительно другое. Если взглянуть на статистику, то Даниил уступил Хуберту по всем ключевым показателям. Он исполнил меньше эйсов, допустил в два раза больше двойных, да и соотношение активно выигранных мячей и невынужденных ошибок у него оказался заметно хуже. В конце концов, он взял на один брейк-пойнт меньше и забрал меньше очков, но при этом завоевал путёвку в полуфинал, одержав одну из самых парадоксальных побед на турнире.

«Я сейчас просто в изнеможении… В четвёртом сете я уже совсем не мог концентрироваться, пришлось просто приложить все усилия, чтобы сделать всё возможное, а там уж, если проиграю — пусть так, я поеду домой, ничего страшного. Рад такому исходу, мне удалось выиграть, и матчбол мне понравился. Очень горжусь многими моментами этой встречи», — сказал Медведев.

Но на этом чудеса не закончились. Ведь за путёвку в финал Медведеву придётся побороться не с одним из главных фаворитов Australian Open — Карлосом Алькарасом — а с Александром Зверевым. Немец шокировал местную публику и провёл чуть ли не один из лучших матчей в карьере. Достаточно взглянуть на статистику: 85% попадания первым мячом, всего 25 невынужденных ошибок и два допущенных брейка против семи. По сути, он немного снизил планку лишь один раз — в третьем отрезке, когда позволил испанцу забрать тай-брейк и подарить своим поклонникам надежду. Но сам же её и поставил крест на ней — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Поражение Калинской

Вне зависимости от результата четвертьфинального противостояния с Чжэн Циньвэнь, Анна Калинская могла смело носить звание одного из главных открытий Australian Open. В Мельбурне 25-летняя россиянка прыгнула выше головы и впервые в карьере пробилась во вторую неделю ТБШ, но аппетит приходит во время еды. Поэтому хоть ей и предстояло сразиться с 15-й сеяной соревнований, её триумф не казался чем-то невероятным. Благо раньше уже брала верх над китаянкой — в 2022-м она в трёх сетах справилась с ней на первенстве в Гвадалахаре.

И в первой партии казалось, что сказка имени Калинской продолжится. Да, в начале они испытывала сложности и дважды оказывалась в роли догоняющей, но каждый раз восстанавливала паритет. И постепенно стала действовать всё увереннее, благодаря чему и преуспела на тай-брейке. Там ей тоже пришлось отыгрываться, но в решающий момент она сделала два мини-брейка подряд и вырвалась вперёд.

Но потом что-то сломалось. То ли Циньвэнь включила максимальные обороты и за счёт более агрессивной манеры сумела подавить визави, то ли на действиях Калинской сказались проблемы с бедром, из-за которых она впоследствии даже вызвала на корт врача. Постепенно россиянка стала всё меньше атаковать, а инициатива перешла к китаянке.

И если во втором сете Циньвэнь лишь однажды воспользовалась проблемами Калинской и совершила брейк, то во втором таковых оказалось сразу три. С трудом передвигавшаяся по корту Анна сопротивлялась до последнего, но на равных конкурировать уже не смогла — 7:6 (7:4), 3:6, 1:6.

Тем не менее, расстраиваться россиянке не стоит. Ведь она не только обратила на себя внимание всего теннисного мира, но и гарантировала себе попадание в четвёртый десяток мирового рейтинга. Благодаря успеху на Открытом чемпионате Австралии, она поднимется с 75-го на 38-е место в списке, увеличив представительство страны в топ-50 до девяти человек.

И хотя в основной сетке россиянок больше не осталось, в юниорском турнире за трофей продолжает сражаться Влада Минчева. В борьбе за путёвку в четвертьфинал она выбила Ханну Клугман из Великобритании, посеянную под четвёртым номером. При этом для этого ей потребовалось всего две партии — 6:3, 7:5. За выход в следующую стадию она поборется с японкой Эной Коикэ.

Что касается Циньвэнь, то за путёвку в финал та поборется с ещё одной спортсменкой, до этого ни разу не добиравшейся до 1/2 на ТБШ. Более того, ранее Даяна Ястремская лишь однажды доходила до четвёртого круга, а с 2021-го не могла даже удачно стартовать на мейджорах. Тем примечательнее, что справилась она с другой сенсацией первенства — Линдой Носковой, ранее отправившей домой первую ракетку мира Игу Свёнтек.

И хотя по счёту может показаться, что чешка практически ничего не сумела противопоставить визави, на деле дуэль получилась очень напряжённой и близкой. Уже в начале стартовой партии девушки обменялись подачами, а в самой концовке чуть было не сделали это вновь. Но если Ястремская с первой же попытки преуспела на приёме, то Носковой реваншироваться не удалось. Хотя брейк-пойнт у неё был.

Второй сет больше походил на матч мужского первенства — уж больно уверенно теннисистки отстаивали свою подачу. И вновь первой дрогнула Линда. При счёте 3:3 она проиграла три из первых четырёх розыгрышей и хотя потом сумела выровнять положение, остановить Даяну уже не смогла — 3:6, 4:6.