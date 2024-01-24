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Кафельников: Медведев лукавит, когда говорит о своей усталости

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников ответил на вопрос о физической форме Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Кафельников: Медведев лукавит, когда говорит о своей усталости
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, те нагрузки, которые испытывают теннисисты от постоянных игр в пятисетовых матчах, сказываются на их физическом состоянии. Но я думаю, что Медведев лукавит, говоря о своей усталости. Он игрок высочайшего уровня и знает свои возможности, как никто другой. Да, возможно, ему хочется отдохнуть, но сейчас уже не та стадия турнира, когда он действительно задумается о том, как ему плохо. Не каждый день ты выходишь в полуфинал. Возможно, сейчас для него всё только начинается, ведь титул Большого шлема не так уж и далеко, как казалось перед началом», — сказал Кафельников RT.

Экс-теннисист также поделился своими ожиданиями от полуфинального матча Медведева с победителем пары Зверев — Алькарас.

«Тяжёлый вопрос, на который нельзя однозначно ответить. Могу только сказать, что никто не выходит случайно в полуфинал турнира Большого шлема. Если соперником Даниила станет Алькарас, я уверен, что он также находится в очень хорошей спортивной форме, как и Медведев. Кто бы ни стал противником Даниила, это будет равный матч», — добавил он.

Ранее Кафельников прокомментировал победу Медведева в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с поляком Хубертом Хуркачем. 

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