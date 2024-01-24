Кафельников — о Хуркаче: Медведев прошёл очень неудобного соперника

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с поляком Хубертом Хуркачем.

«Сегодня Медведев добился необходимого результата, а какими усилиями он это сделал, не должно никого волновать. Даниил в полуфинале, и это главное. Он прошёл очень неудобного соперника, с которым ему, согласно статистике, тяжело играть, поэтому говорить о каких-то тонких нюансах бессмысленно», — заявил Кафельников RT.

Экс-теннисист также ответил на вопрос о трудностях, которые возникают у Медведева в матчах с Хуркачем.

«У каждого теннисиста есть неудобные по стилю соперники, которые адаптируются к игре, используя слабые стороны в своих интересах. Хуркач — один из тех, кто доставляет Медведеву огромный дискомфорт. Такие оппоненты есть и у Надаля с Джоковичем. В этом нет ничего сверхъестественного. Главное, что Даниил вышел в полуфинал», — добавил он.

Ранее Хуркач признался, что будет долго отходить от проигрыша Медведеву на Australian Open.