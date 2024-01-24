Хуркач признался, что будет долго отходить от проигрыша Медведеву на Australian Open

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии от россиянина Даниила Медведева.

«Жаль, что не прошёл дальше, но сегодня я выложился до конца. Этого было недостаточно. Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы отойти от этого поражения. Сегодня была битва», — сказал он после матча.

В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В 1/2 финала Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее Кафельников заявил, что Медведев уже хорошо выступил на Australian Open.