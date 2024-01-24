Кафельников считает, что Медведев уже хорошо выступил на Australian Open

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

«Медведев — молодец, он в полуфинале Australian Open — это уже хорошее выступление. Кто будет следующим соперником — без разницы, на этой стадии слабых уже не бывает», — цитирует Кафельникова ТАСС.

В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В 1/2 финала Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее Кафельников высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Australian Open.