Кафельников: в десятом подряд вылете Рублёва в четвертьфинале ТБШ есть тенденция

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Когда теннисист в десятый раз подряд вылетает в 1/4 финала, то, наверное, какая-то тенденция есть. У меня нет понимания, почему у Андрея так происходит», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Встреча в Мельбурне продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Итальянец десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету россиянина десять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Соболенко обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал Australian Open.