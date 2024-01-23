Соболенко обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над чешкой Барборой Крейчиковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

25-летняя белоруска четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале Соболенко сыграет с американкой Кори Гауфф.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open.