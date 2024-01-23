Соболенко обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал Australian Open
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Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
25-летняя белоруска четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету чешской теннисистки два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В полуфинале Соболенко сыграет с американкой Кори Гауфф.
Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open.