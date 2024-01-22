Калинская сыграет с Чжэн в четвертьфинале Australian Open

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сыграет с россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале Australian Open.

Чжэн победила француженку Осеан Доден со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час.

Таким образом, Чжэн сыграет с Калинской в следующем раунде.

Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.