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Калинская сыграет с Чжэн в четвертьфинале Australian Open

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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сыграет с россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале Australian Open.
Калинская сыграет с Чжэн в четвертьфинале Australian Open
  • globallookpress.com
  • © Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency

Чжэн победила француженку Осеан Доден со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час.

Таким образом, Чжэн сыграет с Калинской в следующем раунде.

Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.

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