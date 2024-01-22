Калинская сыграет с Чжэн в четвертьфинале Australian Open
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сыграет с россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале Australian Open.
- globallookpress.com
- © Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency
Чжэн победила француженку Осеан Доден со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час.
Таким образом, Чжэн сыграет с Калинской в следующем раунде.
Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.
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