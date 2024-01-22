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Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open

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Польский теннисист Хуберт Хуркач высказался о матче с россиянином Даниилом Медведевым на Australian Open.
Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Даниил — потрясающий соперник на протяжении многих лет. Он был на вершине, он был первой ракеткой мира. Он выиграл турнир Большого шлема. Я хочу сказать, что это интересный матч. Я буду стараться изо всех сил. Он будет стараться изо всех сил. Я бы сказал, что он действительно сложный соперник», — сказал Хуркач на пресс-конференции.

22 января Медведев победил португальца Нуну Боргеса в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Встреча в Мельбурне продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

В четвертьфинале 27-летний россиянин встретится с Хуркачем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее Камельзон заявил, что Хуркачу нечего терять в матче с Медведевым.

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