Камельзон заявил, что Хуркачу нечего терять в матче с Медведевым

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча российского теннисиста Даниила Медведева с поляком Хубертом Хуркачем на Открытом чемпионате Австралии 2024.

«Это будет непростая и сумасшедшая игра. На этой стадии остаются только умные игроки, и, поверьте, команда поляка тоже анализирует и просматривает своих соперников на турнире и следит за их действиями. Думаете, они не знали, что Хуркач идёт на Медведева? Каждый из них постарается навязать свою игру в этой встрече.

В чём опасность Хуберта для Даниила? Он будет бороться до конца, этим и страшны такие голодные до побед теннисисты. Им нечего терять, они будут пробовать всё. Поэтому план команды Дани на игру и выбранная ими стратегия будут иметь определяющее значение в этом матче», — сказал Камельзон RT.

Ранее Камельзон прокомментировал победу Медведева над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Australian Open.