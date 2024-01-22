RT в Telegram
Подпишись

Камельзон заявил, что Хуркачу нечего терять в матче с Медведевым

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от четвертьфинального матча российского теннисиста Даниила Медведева с поляком Хубертом Хуркачем на Открытом чемпионате Австралии 2024.
Камельзон заявил, что Хуркачу нечего терять в матче с Медведевым
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Это будет непростая и сумасшедшая игра. На этой стадии остаются только умные игроки, и, поверьте, команда поляка тоже анализирует и просматривает своих соперников на турнире и следит за их действиями. Думаете, они не знали, что Хуркач идёт на Медведева? Каждый из них постарается навязать свою игру в этой встрече.

В чём опасность Хуберта для Даниила? Он будет бороться до конца, этим и страшны такие голодные до побед теннисисты. Им нечего терять, они будут пробовать всё. Поэтому план команды Дани на игру и выбранная ими стратегия будут иметь определяющее значение в этом матче», — сказал Камельзон RT.

Ранее Камельзон прокомментировал победу Медведева над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить