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Камельзон: Медведев является первой ракеткой мира сразу после Джоковича

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Камельзон: Медведев является первой ракеткой мира сразу после Джоковича
  • AP
  • © Andy Wong

«У меня не было сомнений в том, что Медведев обыграет Боргеса. Что касается проблем Даниила с подачами, особенно в третьем сете, — определённые сбои бывают у всех. Но сложность этой ситуации для него заключалась именно в том, что она возникла не на тренировке, а в игре 1/8 финала. Тем не менее он большой молодец, что самостоятельно справился с этими трудностями, доведя игру до логичной победы в четвёртом сете.

Помогла ли ему в этом его хладнокровность? Конечно, Даниил очень разумный игрок и, на мой взгляд, он является первой ракеткой мира на сегодняшний день, сразу после Джоковича», — заявил Камельзон RT. 

Медведев рассказал о своём приёме после выхода в четвертьфинал Australian Open.

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