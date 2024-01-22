Камельзон: Медведев является первой ракеткой мира сразу после Джоковича

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«У меня не было сомнений в том, что Медведев обыграет Боргеса. Что касается проблем Даниила с подачами, особенно в третьем сете, — определённые сбои бывают у всех. Но сложность этой ситуации для него заключалась именно в том, что она возникла не на тренировке, а в игре 1/8 финала. Тем не менее он большой молодец, что самостоятельно справился с этими трудностями, доведя игру до логичной победы в четвёртом сете.

Помогла ли ему в этом его хладнокровность? Конечно, Даниил очень разумный игрок и, на мой взгляд, он является первой ракеткой мира на сегодняшний день, сразу после Джоковича», — заявил Камельзон RT.

Медведев рассказал о своём приёме после выхода в четвертьфинал Australian Open.