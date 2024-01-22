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Медведев: умею принимать на задней линии, но не на уровне лучших, как Новак

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём приеме после победы над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Медведев: умею принимать на задней линии, но не на уровне лучших, как Новак
  • AP
  • © Louise Delmotte

«Не думаю, что меня можно назвать мастером приёма. Я умею принимать на задней линии, но не на уровне лучших, как Новак. Я начал на задней линии, но потом пришёл в тур, а тут Жо-Вильфред Тсонга, который подаёт 220 км/ч. Я ему легко проиграл, без брейк-пойнтов. И подумал, что надо что-то делать», — заявил Медведев после встречи.

Теннисист рассказал, что в каждой следующей игре отходил всё дальше и понял, что так можно играть против всех.

«Когда я на мяче, я бью не приём, а обычный удар с вращением. Потому что мяч доходит до меня в хорошей позиции. И я понял, что для моего приёма это лучше всего. И начал играть лучше», — сказал он.

В четвертьфинале 27-летний россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Медведев написал «больше сна» на камере после выхода в 1/4 финала Australian Open.

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