Дмитриева: рассуждать о победе Медведева на Australian Open — смешно

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о шансах российского теннисиста Даниила Медведева одержать победу на Открытом чемпионате Австралии.

«Сможет ли Медведев выиграть Australian Open? Я об этом не думаю, не могу на эту тему рассуждать, это смешно. Хорошо, что он выиграл этот матч и прошёл дальше. Остальное — бессмысленно», — цитирует Дмитриеву «Спорт День за Днем».

В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В 1/2 финала Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее Кафельников заявил, что Медведев уже хорошо выступил на Australian Open.