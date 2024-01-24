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Медведев — о победе над Хуркачем: я просто уничтожен

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над поляком Хубертом Хуркачем в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
Медведев — о победе над Хуркачем: я просто уничтожен
  • Gettyimages.ru

«Я сейчас просто уничтожен. Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета. Подумал: ладно, надо сделать всё возможное, если проиграю — ну ладно, не страшно, поеду домой. Рад, что удалось довести матч до победы», — сказал Медведев после встречи.

В четвертьфинальном матче россиянин одержал победу над Хуркачем со счётом 7:5 (7:4), 6:2, 3:6, 5:7, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В 1/2 финала Медведев встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Ранее сообщалось, что Медведев лишился шанса стать первой ракеткой по итогам АО.

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