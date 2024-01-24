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Ольховский считает, что психология помогает Медведеву дожимать соперников

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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года с поляком Хубертом Хуркачем.
Ольховский считает, что психология помогает Медведеву дожимать соперников
  • Gettyimages.ru

«Медведев в очередной раз провёл матч не очень ровно. У него были неудачные розыгрыши, геймы, несколько двойных ошибок, но главное, что Даниил дожимает своих соперников — в первую очередь благодаря своей психологии. Оба теннисиста сегодня были равны, но в решающий момент Даня сыграл более уверенно», — сказал Ольховский RT.

Экс-теннисист также назвал качества, благодаря которым Медведев может второй раз в карьере выиграть турнир Большого шлема.

«Прежде всего это его цепкость и психология, которые Даниил проявляет в ключевые моменты матчей», — добавил он.

Ранее Хуркач признался, что будет долго отходить от проигрыша Медведеву на Australian Open.

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