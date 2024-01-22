«Я в себя верю»: Калинская обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал Australian Open, Медведев внезапно отдал сет Боргесу

Даниил Медведев в третий раз за четыре года пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче четвёртого круга россиянин не без сложностей одолел 69-ю ракетку мира Нуну Боргеса. Он неожиданно отдал сопернику третий сет, хотя вёл со счётом 5:2, а позднее имел два матч-пойнта, но затем собрался и довёл игру до победы. Его единственная соотечественница в женской сетке Анна Калинская уверенно справилась с Ясмине Паолини и впервые забралась так далеко на турнире Большого шлема. В парном разряде продолжает борьбу Александра Панова, выступающая с Кристиной Букшей.

Затмение Медведева

Даниил Медведев в девятый раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, хотя и немного пощекотал нервы поклонникам в ходе встречи четвёртого круга Australian Open.

Соперником россиянина в ней стал Нуну Боргес, занимающий 69-ю строчку в рейтинге ATP. Для 26-летнего португальца выход в 1/8 финала ТБШ стал лучшим результатом в карьере, ведь до этого он всего дважды одерживал победы в основной сетке мейджоров. В Мельбурне же он преподнёс настоящую сенсацию, обыграв двух сеяных игроков — Алехандро Давидович-Фокину и Григора Димитрова.

Турнирные пути Даниила с Боргесом не пересекались ни разу, а накануне матча россиянин признавался, что очень мало знает о будущем сопернике. Видимо, поэтому он не форсировал начало встречи, проводя разведку боем и прощупывая возможности соперника. А проявлял себя Боргес весьма неплохо, в особенности при затяжных розыгрышах.

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В первых пяти геймах теннисисты уверенно брали свои подачи, но затем португалец дал сбой. Сначала он допустил двойную, а потом два раза угодил в сетку в довольно безобидных ситуациях, что позволило третьей ракетке мира сделать брейк и повести 4:2. Впоследствии Даниил упустил сетбол на приёме, а на своей подаче забрал партию лишь с третьей попытки. Уже тогда стало несколько тревожно за главное оружие россиянина, потому что за один сет он совершил три двойных ошибки, да и попадание первым мячом было весьма невысоким — 61%.

Во второй партии игра продолжилась на встречных курсах. Соперник Медведева всё так же старался действовать активнее и часто ходил к сетке. Даниил, напротив, держался на задней линии и там находил моменты для атак. Самым затяжным в сете получился пятый гейм, продлившийся почти десять минут. В нём у россиянина было три брейк-пойнта, но ни один из них он не смог реализовать. Новый шанс представился уже в следующем гейме на приёме, и на этот раз Медведев добился успеха и повёл 4:3. Однако удержать преимущество ему не удалось. В решающий момент двукратный финалист Australian Open допустил очередную двойную ошибку и счёт в партии вновь сравнялся. В итоге она завершилась тай-брейком, во время которого Боргес допустил слишком много невынужденных ошибок, за что и поплатился проигрышем.

На старте третьего сета Медведева стало серьёзно лихорадить на своей подаче. Мало того, что ему никак не удавалось попасть первым мячом, так ещё и в розыгрышах он принимал не самые правильные решения. Например, при равном счёте решился на абсолютно неподготовленный укороченный удар и по сути подарил брейк-пойнт оппоненту. Затем у Даниила прошли две хорошие подачи, но Боргес не сдавался. Ещё трижды счёт становился равным, и португалец всё же вырвал этот гейм, длившийся больше восьми минут.

Однако сил на закрепление успеха уже не хватило, так что свою подачу он отдал почти без борьбы. Медведев же сполна воспользовался спадом противника и выиграл ещё три гейма подряд, а чуть позже вышел подавать на матч при счёте 5:3. И в этот момент игра у россиянина необъяснимым образом разладилась. Он допустил две двойных ошибки и отдал сопернику подачу, после чего Нуну поймал свою волну, взял ещё три гейма подряд, попутно отыграв два матчбола, и оставил за собой партию.

В перерыве Медведев переосмыслил свой подход к игре и в четвёртом сете камня на камне не оставил от соперника — 6:1. Россиянин не допустил ни одной двойной ошибки, попадал первым мячом в 78% случаев и даже выиграл все четыре очка на выходах к сетке.

«Третий сет был физически тяжёлым, потому что он играл очень агрессивно. Как только я в розыгрыше выполнял один недостаточно агрессивный или глубокий удар, он выкладывался на полную. Это впечатляло. В конце третьего сета я играл недостаточно глубоко и хорошо. Слишком много пропускал, допускал двойные ошибки. Я только надеялся, что не придётся играть пятый сет, и рад, что не пришлось», — признался отечественный теннисист.

Он отметил, что накануне матча не испытывал усталости и был готов на максимум, однако оппонент заставил его побегать, что и сказалось к концу третьей партии.

«Честно говоря, я с ног валился, но, проиграв так много, сумел восстановиться на четвёртый сет. Мог ли я сделать это в третьем? Не знаю. Теперь я снова уставший, но выходного должно хватить, чтобы быть в форме», — подчеркнул Даниил.

Следующим соперником третьей ракетки мира станет Хуберт Хуркач. Эта встреча обещает быть довольно напряжённой, ведь поляк выиграл у Медведева два последних поединка и ведёт по личным встречам (3–2).

Прорыв Калинской

Анна Калинская преподнесла едва ли не главный сюрприз российским болельщикам, впервые в карьере добравшись до четвертьфинала Australian Open. Больше из отечественных теннисисток так далеко никто не прошёл.

Интересно, что по мере продвижения по сетке 25-летняя москвичка последовательно разобралась с двумя обидчицами своих соотечественниц. В матче третьего круга она поквиталась со Слоан Стивенс за поражение Дарьи Касаткиной, а в четвёртом ей противостояла Ясмине Паолини, выбившая из розыгрыша Диану Шнайдер и Анну Блинкову.

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У Калинской были и собственные счёты с итальянкой. Они встречались друг с другом на турнире в Портороже в 2021 году, и тогда Ясмине легко одержала победу в двух сетах. Но на этот раз россиянка провела встречу на качественно ином уровне и не позволила сопернице даже зацепиться за сет.

В стартовой партии Анна первой сделала брейк, правда тут же отдала свою подачу, но затем провела ещё один блестящий гейм на приёме и вновь повела в счёте. После этого у Паолини не было ни одного брейк-пойнта, более того, Калинская могла завершить партию при счёте 5:3 на подаче соперницы, но сетбол не реализовала. Нужно отдать должное итальянке — этот гейм на своей подаче она провела на высоте, раз за разом разводя Калинскую и мяч по разным углам корта. Но вот на приёме ей не удалось ровным счётом ничего — единственное очко Ясмине взяла после того, как мяч после её удара угодил в трос и затруднил Анне ответ.

Начало второго сета, напротив, далось россиянке тяжело. Соперница оказала серьёзное сопротивление на первой же подаче Анны и вынудила её допустить череду ошибок, что привело к тройному брейк-пойнту — 0:40. Однако и сама итальянка была не безупречна, из-за чего гейм продлился почти семь минут. Четырежды счёт становился равным, но крепче нервы оказались у Калинской, которая в критический момент исполнила единственный свой эйс в сете, а также провела несколько шикарных атак.

После этого психологическое преимущество явно было на стороне россиянки, которая заиграла более раскрепощённо и свободно. Она позволила сопернице взять лишь следующий гейм, а дальше забрала пять подряд и поставила точку в игре с первого же матчбола.

Поразительно, что после встречи девушка была абсолютно спокойна. Во время интервью на корте Анну спросили, как бы она отреагировала, если бы пару недель назад кто-то сказал, что она выйдет в четвертьфинал АО, и теннисистка без тени сомнения ответила: «Я бы поверила. Я в себя верю».

В следующем раунде Калинскую ожидает встреча с Чжэн Циньвэнь, и, хотя китаянка занимает 15-ю строчку мирового рейтинга, вряд ли её можно назвать однозначным фаворитом. В единственной пока очной встрече теннисисток, которая случилась в Гвадалахаре-2022, победа осталась за Анной.

Потери в парах и миксте

Единственной россиянкой в парном турнире осталась Александра Панова, выступающая с испанкой Кристиной Букшей. В матче третьего круга девушки без проблем справились с восьмыми сеяными турнира Беатрис Хаддад-Майя и Тэйлор Таунсенд. Встреча продолжалась всего 67 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4. За весь матч бразильско-американский дуэт заработал всего один брейк-пойнт, но и тот не сумел реализовать. В свою очередь, Панова и Букша трижды взяли подачу соперниц. Кроме того, Хаддад-Майя и Таунсенд совершили больше невынужденных ошибок, что и предопределило исход встречи.

В четвертьфинале Александру и Кристину ожидает самое серьёзное испытание на турнире — четвёртая пара соревнований Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф. Канадка и новозеландка в прошлом сезоне выигрывали Открытый чемпионат США.

Также в третьем круге парного разряда капитулировали Диана Шнайдер и Эмма Наварро. Они смогли взять лишь четыре гейма в первом сете у Барборы Крейчиковой и Лауры Зигемунд, а во второй партии получили баранку. Тем временем, без представителей России остался розыгрыш турнира в миксте. Яна Сизикова и Джейми Маррей на стадии 1/8 финала проиграли Габриэле Дабровски и Натаниэлю Ламмонсу — 3:6, 4:6.