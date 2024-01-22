Калинская: если бы сказали, что я буду в 1/4 финала Australian Open, я бы поверила
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- © Asanka Brendon Ratnayake
«Если бы мне сказали, что я буду в четвертьфинале? Я бы поверила. Я верю в себя», — сказала Калинская после матча.
Калинская одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.
Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с победительницей игры между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.
Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.