Калинская: если бы сказали, что я буду в 1/4 финала Australian Open, я бы поверила

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала свой выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Если бы мне сказали, что я буду в четвертьфинале? Я бы поверила. Я верю в себя», — сказала Калинская после матча.

Калинская одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.

Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с победительницей игры между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.

Ранее Хуркач заявил, что Медведев будет сложным соперником на Australian Open.