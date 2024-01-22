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Медведев — о победе над Боргесом: в конце третьего сета начал ошибаться, потому что физически умер

Медведев признался, что устал после победы над Боргесом на Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Медведев — о победе над Боргесом: в конце третьего сета начал ошибаться, потому что физически умер
  • AP
  • © Andy Wong

«Третий сет был физически тяжёлым, потому что Боргес действовал очень агрессивно. Я играл недостаточно хорошо, допускал двойные ошибки. Я понимал, что придётся играть четвёртый, и рад, что не пришлось пятый», — сказал Медведев после встречи.

Теннисист заявил, что до игры чувствовал себя на 100%.

«В конце третьего сета я начал ошибаться, потому что физически уже умер. Но ошибки позволили восстановиться, и в четвёртом я сумел прибавить. Я снова уставший. Но выходного должно хватить, чтобы восстановиться», — сказал он.

Встреча в Мельбурне продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

В четвертьфинале 27-летний россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Медведев в девятый раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.

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