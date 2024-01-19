Время новых чудес: Андреева спаслась в безнадёжной ситуации, а Тимофеева убрала с пути Хаддад-Майю на Australian Open

Андрей Рублёв в третьем круге Australian Open не оставил шансов Себастьяну Корде, а Карен Хачанов в четырёх сетах сломил сопротивление Томаша Махача. Мария Тимофеева сенсационно выбила из борьбы 12-ю ракетку планеты Беатрис Хаддад-Майю, а Мирра Андреева отыгралась со счёта 1:5 в заключительной партии противостояния с Диан Парри и заслужила похвалу от Энди Маррея. Элина Аванесян уступила Марте Костюк, а Анастасия Захарова не справилась с Магдаленой Френх.

Непростое испытание для Хачанова

Первым из россиян в отчётный соревновательный день на корт вышел Карен Хачанов. Ему предстояло помериться силами с 75-й ракеткой мира Томашом Махачем. Они никогда прежде не встречались, но российский спортсмен закономерно считался фаворитом. Однако в итоге он заставил болельщиков понервничать, проведя четыре сета и затратив на победу почти 3,5 часа.

Уроженец Москвы сам виноват, что матч затянулся: он регулярно допускал ошибки и дарил сопернику брейки, а потом героически их отыгрывал. В итоге чех реализовал всего два из 19, тогда как россиянин — два из трёх. Махач неплохо смотрелся и на подаче: он частенько брал геймы под ноль и выиграл 81% мячей первой подачей.

Но в решающие эпизоды Хачанов собирался и наглядно демонстрировал разницу в классе. Например, в первом сете он сделал быстрый брейк и довёл дело до победы, хотя не обошлось без тревожных моментов. Во втором Махач прибавил и начал гораздо активнее действовать в атаке. В результате ему удалось взять чужую подачу и повести — 4:1. Но Карен собрался и сумел восстановить равновесие. Причём Томаш при счёте 6:5 в свою пользу не реализовал три брейк-пойнта. А на тай-брейке сильнее оказался фаворит.

В следующей партии чех всё-таки добился своего, дважды не позволив оппоненту на приёме набрать ни одного очка. Был близок он и к тому, чтобы организовать пятисетовик. Опять же грубые помарки допускал российский атлет. Например, в пятом гейме он уступал 0:40 и чудом спасся. Причём сам россиянин не имел ни одного брейка. В итоге всё опять дошло до тай-брейка, и там он снова оказался сильнее. Хачанов с ходу обеспечил себе комфортный отрыв. Соперник пытался бороться и даже сократил отставание до минимума, но всё же уступил.

Таким образом, Хачанов снова пробился во вторую неделю Australian Open. Однако далее ему предстоит помериться силами с Янником Синнером, занимающим четвёртое место в рейтинге ATP. Пройти его будет куда сложнее.

«Янник в прошлом году провёл прорывной сезон. У нас были очень тяжёлые матчи, когда он только поднимался: пять сетов на US Open, в Майами пришлось непросто. Я постараюсь подготовиться, восстановиться и буду бороться», — пообещал Хачанов.

Победа Рублёва на классе

С куда меньшими сложностями столкнулся Андрей Рублёв в противостоянии с Себастьяном Кордой. Молодой американец удивил болельщиков, в прошлом году добравшись в Австралии до четвертьфинала и по пути выбив Даниила Медведева. Тогда остановить его сумел лишь Хачанов. А теперь не оставил ему шансов другой российский теннисист.

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Первая партия до поры получалась достаточно упорной. Практически за каждое очко шла напряжённая борьба. Уже во втором гейме россиянин имел три брейк-пойнта, но не воспользовался ими. А при счёте 2:2, напротив, его оппонент едва не взял чужую подачу. Но в нужный момент пятая ракетка планеты прибавил и спокойно на классе выиграл четыре гейма подряд.

Второй сет вышел более напряжённым. Спортсмены показали, что обладают потрясающей подачей. Ни одному из них так и не удалось зацепиться на приёме. Они выполнили большое число эйсов. В сумме оба записали себе в актив 33, небольшое преимущество — на стороне Корды, зато россиянин выиграл 83% мячей первой подачей.

В итоге всё решилось на тай-брейке, где также сказался более высокий уровень уроженца Москвы. Хотя ему всё же пришлось понервничать. Американец, воспользовавшись осечками, повёл 4:2. Но Рублёв смог нивелировать гандикап и заработать сетбол. С первой попытки реализовать его не удалось, но со второй фаворит поставил точку.

А в заключительной партии судьбоносным оказался брейк россиянина под ноль. После такого собраться Себастьян уже не сумел. Единственное, в следующем же гейме Андрей уступал 0:30, но вовремя исправил ситуацию. Более того, при счёте 2:4 представитель США едва снова не уступил на приёме. Концовка же вышла эффектной, поскольку Корда не сумел справиться ни с одной подачей соперника.

В следующем круге российский спортсмен, как и Хачанов, сойдётся с куда более опасным спортсменом — замыкающим топ-10 Алексом де Минором, которого вдобавок будут поддерживать домашние трибуны.

Восхищение Маррея характером Андреевой

У женщин чудо сотворила Мирра Андреева. После сенсационной победы над Онс Жабер, казалось, она возьмёт верх над не хватающей звёзд с неба Диан Парри. Тем более что их пути пересекались на «Ролан Гаррос» год назад и тогда россиянка не оставила француженке шансов.

Но в Австралии та дала ей бой. Дебют российская спортсменка и вовсе провалила: она никак не могла подстроиться под непривычный однорукий бэкхенд соперницы. Та исполняла кручёные полусвечи, а вторым мячом била навылет. Данная тактика полностью себя оправдала. В первом сете 16-летняя теннисистка взяла только один гейм.

Даже более опытные спортсменки после такого могли бы сдаться, но только не Мирра. Во второй партии она наконец нащупала свою игру, да и оппонентка допускала много брака. В результате всё перевернулось с ног на голову. Андреева действовала на площадке ярко и смело и сделала два брейка — 6:1.

Теперь складывалось ощущение, что уже Парри будет тяжело собраться. Но прогнозы вновь не оправдались. Матч продолжался словно на качелях. Диан опять здорово заиграла на приёме и вспомнила о фирменном бэкхенде. Она уверенно набирала очко за очком и остановилась в шаге от победы. При счёте 1:5 положение уроженки Красноярска выглядело безнадёжным.

Но она проявила невероятный характер и вытащила сама себя из трясины. Сначала удалось сделать ответный брейк, а потом не позволить сопернице реализовать матчбол. И в этот момент дрогнула куда более опытная француженка. Она умудрилась проиграть пять геймов подряд и лишь при счёте 5:6 сумела восстановить равновесие. Но на тай-брейке поймавшая кураж российская теннисистка своего уже не упустила.

По окончании встречи Андреева призналась, что сама не верила в собственный успех, когда уступала в заключительной партии. Её характером был восхищён даже Энди Маррей. Трёхкратный победитель турниров Большого шлема остался недоволен словами комментатора, который по ходу третьего сета посоветовал Мирре поработать над психологическим аспектом. Британца поразила невероятная ментальная сила девушки.

Вместе с тем она установила очередной рекорд: стала четвёртой теннисисткой за последние 30 лет, добравшейся до 1/8 финала как на «Уимблдоне», так и на Australian Open до наступления 17-летия.

«Я не придаю этому какого-то особого значения. Да, четвёртый раунд. Да, мне шестнадцать. Быть может, такое немного в новинку. Честно говоря, не думаю, что сделала нечто потрясающее. Просто стараюсь выиграть матч и бороться. Четвёртый раунд — пустяк. Может, если выиграю Большой шлем...» — объяснила спортсменка.

Чудо от Тимофеевой

Приятно шокирует в этом году и другой молодой российский талант — Мария Тимофеева. Причём от неё, в отличие от Андреевой, никто ничего не ждал, поскольку она дебютировала в основной сетке турниров Большого шлема. Но 20-летняя атлетка выбила из борьбы опытную Ализе Корне, а потом расправилась с экс-первой ракеткой планеты Каролин Возняцки, несмотря на провал в стартовом сете.

Теперь же она отправила домой набравшую стремительный ход Беатрис Хаддад-Майю, которая взлетела перед мэйджором на 12-ю строчку рейтинга WTA. Причём россиянке опять потребовалось время, чтобы поймать свою игру. Бразильянка на старте взяла девять очков подряд, в том числе сделала брейк под ноль.

Она действовала активно и смело, регулярно выходя к сетке и создавая серьёзные проблемы. Тимофеева же явно волновалась. Однако вскоре она пришла в себя и приноровилась к манере латиноамериканки. Выручала и потрясающая подача — далее в первой партии она уступила на ней лишь три очка.

Хаддад-Майя же занервничала и стала совершать помарки. В результате россиянка стремительно восстановила равновесие. Более того, в восьмом гейме она имела скрытый сетбол, но не реализовала его. В итоге всё решилось на тай-брейке, где Марии тоже пришлось проявить характер. Она уступала 1:4, но отыгралась. Затем соперница подавала на партию и угодила в аут. А вот российская спортсменка свой шанс не упустила.

Далее она царила на корте: девушка поймала кураж и получала удовольствие от происходящего. Она выполняла сложные удары и смело выходила к сетке, ставя оппонентку в тупик. Когда Тимофеева повела 5:2, стало понятно, что своего она не упустит.

Но уроженка Москвы всё-таки заставила болельщиков понервничать в последний раз. Сначала она упустила шанс завершить противостояние на подаче бразильянки, затем не реализовала матчбол на собственной. А потом при счёте 5:3 не воспользовалась ещё двумя и только с пятой попытки поставила эффектную точку.

Хаддад-Майя по пути в раздевалку утирала слёзы полотенцем, а её соперница не смела верить своему счастью. Но аппетит приходит во время еды, и, выбив из борьбы очередного фаворита, девушка заявила, что теперь намерена пройти на Australian Open как можно дальше. В четвёртом круге ей предстоит помериться силами с украинкой Мартой Костюк.

Поражения Аванесян и Захаровой

Элина Аванесян едва не повторила подвиг Андреевой как раз в противостоянии с Костюк. Только она, напротив, оставила стартовый сет за собой. Хотя начала встречу россиянка не слишком успешно и даже уступала 0:2, но затем разозлилась и взяла шесть геймов подряд.

В дальнейшем соперницы словно дарили друг другу шансы. Они постоянно допускали помарки и в общей сложности совершили 113 невынужденных ошибок. Неудивительно, что ситуация на корте постоянно менялась. Во второй партии российская спортсменка едва не спаслась со счёта 2:5, но в решающий момент отдала свою подачу.

В заключительной она и вовсе уступала 0:4. Но в этот момент дрогнула уже украинка, которая на ровном месте принялась дарить сопернице очко за очком. В итоге Аванесян выиграла четыре гейма подряд и сделала два брейка. Но в концовке характера ей не хватило. При счёте 4:5 она позволила визави взять чужую подачу под ноль и завершила выступление на турнире.

Потерпела поражение и Анастасия Захарова. Впрочем, она и без того прыгнула выше головы, впервые в карьере пройдя два круга на турнире Большого шлема. Более того, она навязала борьбу Магдалене Фрех и даже выиграла первый сет. Цеплялась за результат Анастасия и в последующих, но ей немного не хватило опыта и хладнокровия в решающие моменты.