Вихлянцева: Андреева сделала шикарный камбэк в матче с Парри, за ней будущее

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри.

«Когда Мирра поняла, что она всё-таки проходит Парри, то она у себя в голове поняла, что в 16 лет можно выигрывать и творить такие эффектные матчи. За ней будущее. Андреева очень яркая, главное, без травм», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.ru.

В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Андреева встретится с победительницей матча Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open.