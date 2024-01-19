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Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open

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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open
  • Gettyimages.ru

В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Андреева встретится с победительницей встречи Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Таким образом, Андреева стала четвёртой теннисисткой за последние 30 лет, дошедшей до 1/8 финала на Уимблдоне и Australian Open до 17-летия. Также это удавалось сделать Мартине Хингис (Швейцария), Татьяне Головин (Франция) и Кори Гауфф (США).

Ранее Маррей раскритиковал комментатора матча Андреевой на Australian Open.

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