Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open
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В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.
В следующем раунде Андреева встретится с победительницей встречи Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Таким образом, Андреева стала четвёртой теннисисткой за последние 30 лет, дошедшей до 1/8 финала на Уимблдоне и Australian Open до 17-летия. Также это удавалось сделать Мартине Хингис (Швейцария), Татьяне Головин (Франция) и Кори Гауфф (США).
Ранее Маррей раскритиковал комментатора матча Андреевой на Australian Open.