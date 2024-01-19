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Маррей раскритиковал комментатора матча Андреевой на Australian Open

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Британский теннисист Энди Маррей подверг критике комментатора матча россиянки Мирры Андреевой с француженкой Диан Парри.
Маррей раскритиковал комментатора матча Андреевой на Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Андреева проигрывала в третьем сете со счётом 1:5. Комментатор говорит: «Ей действительно нужно поработать над психологическим аспектом игры. Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Может, она перевернула ход игры, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает или играет плохо? Победительница», — написал Маррей на своей странице в социальных сетях.

В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Андреева встретится с победительницей встречи Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Соболенко разгромила украинку Цуренко и вышла в четвёртый круг Australian Open 2024.

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