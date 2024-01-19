Синнер: Хачанов сильно прибавил, это точно будет тяжёлый матч
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«Думаю, он сильно прибавил, в том числе на подаче. Посмотрим. Это точно будет тяжёлый матч. Но я за тем и тренируюсь, чтобы понимать свой уровень, как я могу каждый раз найти правильное решение», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Напомним, что россиянин победил чеха Томаша Махача в третьем круге со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.
Синнер, в свою очередь, одолел аргентинца Себастьяна Баэса.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира серб Новак Джокович отметился уникальным достижением на турнирах Большого шлема.