Синнер: Хачанов сильно прибавил, это точно будет тяжёлый матч

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от встречи с россиянином Кареном Хачановым в четвёртом круге Australian Open.

«Думаю, он сильно прибавил, в том числе на подаче. Посмотрим. Это точно будет тяжёлый матч. Но я за тем и тренируюсь, чтобы понимать свой уровень, как я могу каждый раз найти правильное решение», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, что россиянин победил чеха Томаша Махача в третьем круге со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.

Синнер, в свою очередь, одолел аргентинца Себастьяна Баэса.

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