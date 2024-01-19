Чесноков заявил, что ведущие теннисистки России провалили Australian Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии 2024 года в Мельбурне.

«Наши ведущие теннисистки провалили турнир, они вылетели слишком рано. С другой стороны, очень порадовали наши молодые теннисистки, те, от которых мы не ждали больших побед», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что пять лучших теннисисток России не смогли пробиться в третий круг Australian Open. В их число входят Анастасия Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее Владимир Камельзон заявил, что Мирра Андреева может выиграть Australian Open.