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Камельзон считает, что Андреева может выиграть Australian Open

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение, что россиянка Мирра Андреева может выиграть Australian Open.
Камельзон считает, что Андреева может выиграть Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Андреева повзрослела и показывает себя как спортсмен, очень тонко понимающий игру. Она уже сейчас может претендовать на победу на австралийском турнире. Впереди нет таких звёзд, как у мужчин. Выиграть турнир в Австралии было бы просто идеально», — цитирует Камельзона РИА Новости.

В матче третьего круга 16-летняя теннисистка победила Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

В следующем раунде Андреева встретится с победительницей матча Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее Андреева стала обладателем уникального достижения после выхода в 1/8 финала Australian Open.

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