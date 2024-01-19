Дерево для медитации, выездной зоопарк и бар у корта: что обсуждают на старте Australian Open

Новак Джокович рассказал о дереве в ботаническом саду Мельбурна, где он медитирует уже 15 лет, а Андрей Рублёв и Мирра Андреева посетили частный зоопарк и сфотографировались с обитателями континента. Янник Синнер поблагодарил болельщиков в костюмах моркови за поддержку, а Камилла Рахимова заявила, что ей было непривычно играть на корте у двухэтажного бара. Энди Маррей признался, что в этом году может завершить карьеру, а Арина Соболенко поддержала проведение Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии.

Вероятное прощание Маррея

Далеко не для всех теннисистов Australian Open складывается удачно. Многие покидают турнир уже после первого круга. Не избежали данной участи и именитые спортсмены.

Так, Энди Маррей проиграл в трёх сетах без особых шансов Томасу Мартину Этчеверри. Но гораздо больнее для болельщиков получился ответ 36-летнего британца на вопрос, выступит ли он в Мельбурне в следующем году. По признанию победителя трёх мэйджоров, не исключено, что матч с аргентинцем стал для него заключительным в карьере на Australian Open.

«Вполне возможно, я сыграл здесь последний раз», — отметил Маррей.

Также неудачно выступил ещё один старожил — Стэн Вавринка. Он уступил французу Адриану Маннарино. Но в отличие от Энди 38-летний швейцарец пока уходить не собирается.

«Посмотрим, как сложится 2024-й. Это только его начало. В целом я позитивно оцениваю происходящее. Даже после поражения, думаю, продолжу бороться и показывать хорошие результаты. И надеюсь вернуться в следующем году», — заявил Вавринка в интервью на корте.

Внучка пианистки

На даёт покоя ветеранам на Australian Open, в первую очередь, молодёжь. И среди нового поколения теннисистов есть спортсмены с интересной биографией. Например, юная Мария Тимофеева, которая в прошлом году выиграла турнир WTA, а в Мельбурне выбила из борьбы Каролин Возняцки, родилась в Москве в семье музыкантов.

Её бабушка Любовь Тимофеева — пианистка, народная артистка России, гастролировавшая более чем в 40 странах мира. Профессор Университета Феррис в японской Йокогаме в 2012-м выпустила автобиографию «Симфония моей жизни».

Марию в теннис привели родители, когда ей было шесть лет в качестве эксперимента, но она в итоге продолжила играть. Среди увлечений Тимофеевой ведение Youtube-канала о своих буднях, который она создала с подругой Екатериной Казионовой, чемпионкой 11 турниров ITF в разных разрядах. Сейчас у него около двух тысяч подписчиков. Видео о переездах, тренировках, восстановлении и другом спортивном закулисье выходят каждые несколько недель. Причём ролики девушки монтируют самостоятельно.

Неудачный карман и спасительная урна

Не обошлось в первые дни Australian Open и без конфузов. В противостоянии стартового круга между Флавио Коболли и Николасом Харри судьи дали штрафное очко аргентинцу за то, что у него дважды за матч выпал мяч из кармана.

Причём данное решение арбитров стало ключевым. Оно имело место в решающей партии при счёте 5:6, 30:0 в пользу Харри. После этого теннисист отдал три очка подряд и уступил — 4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 5:7. 21-летний Коболли впервые преодолел круг на турнире Большого шлема, а также провёл и выиграл дебютный пятисетовик.

Неприятный инцидент произошёл также с Джеком Дрэйпером, который, к счастью, на результат поединка с Маркосом Гироном не повлиял. 22-летний британец взял верх 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Однако сразу после взятия решающего очка теннисиста стошнило. Благо, игрок успел добежать до урны, стоявшей рядом с его скамейкой. После матча спортсмен оказался очень сконфужен произошедшим.

«Конечно, розыгрыш получился длинным, и, быть может, это было своего рода реакцией на то, что он, наконец, завершился. Не знаю. Чувствовал себя неловко, ведь я, собственно, только обыграл этого парня, сказав ему: «Приятель, знаю, нужно пожать тебе руку, но сперва я должен добежать до урны» (смеётся). Да, как я уже сказал, такое происходит не очень часто, но такова была реакция организма», — признался Дрэйпер.

Испанец Карлос Алькарас, тем временем, привлекает внимание зрителей и соперников своим внешним видом: он выступает в майке. На это обратил внимание Ник Кирьос, пропускающий соревнование из-за травмы, и подшутил над коллегой.

«Ну я же должен как-то пугать соперников. Не форхэндом или бэкхендом, так руками!» — парировал Алькарас.

Медитация Джоковича у дерева

Каждый спортсмен по-своему настраивается перед выходом на корт. Новак Джокович, оказывается, любит медитировать на природе. И в Мельбурне даже есть любимое растение, с которым у серба «особые отношения» последние 15 лет.

«Не буду раскрывать, о каком конкретно дереве идёт речь, потому что хочу сохранить это место в секрете, чтобы, приходя туда, я мог оставаться наедине с собой. Мне нравится садиться и устанавливать связь с этим старым другом. Я чувствую связь с данным деревом. Оно мне просто нравится — его корни, стволы, ветви и всё остальное. Так что я начал залезать на него ещё много лет назад. Я просто чувствую с ним связь», — признался Джокович.

Правда, сохранить спокойствие посещение ботанического сада Новаку не помогает. Во время матча с Алексеем Попыриным он поругался с болельщиком: серб услышал какую-то фразу с трибун, подошёл к ним и обратился к кричавшему человеку.

«Хочешь что-то сказать? Хочешь мне что-то сказать? Иди сюда и скажи мне в лицо. Иди сюда», — потребовал Джокович.

Как рассказал теннисист после встречи, мужчина в итоге долго перед ним извинялся.

«Внезапно вся смелость куда-то пропала», — резюмировал спортсмен.

Болельщики-моркови Синнера

Если у Джоковича со зрителями на Australian Open не самые простые взаимоотношения, то поддержать Янника Синнера приехал целый фан-клуб Carota Boys. Особенность данной группы болельщиков в том, что они ходят по трибунам в костюмах моркови.

«Да, это приятно. Здорово! Не ожидал их увидеть на трибунах. Конечно, вместе c ними мы уже создали несколько прекрасных воспоминаний благодаря тому, как они меня поддерживают. Они постепенно приобретают даже большую известность, чем я. Очень рад за них. Здорово, что они у меня есть. Разумеется, мне тоже нужно быть начеку, чтобы выиграть как можно больше матчей, но, может быть, их поддержка придаёт мне в ключевые моменты дополнительную веру. Кто знает? Посмотрим, как тут всё сложится», — отметил Синнер.

AFP

© WILLIAM WEST

Зоопарк в гостях у теннисистов

Впрочем, теннисистам на Australian Open вовсе необязательно куда-то выезжать или выходить, как Джоковичу, чтобы пообщаться с уникальной флорой и фауной. Так, во вторник к ним на корты приехал частный зоопарк. Спортсмены могли сфотографироваться и погладить коал, квокк, кенгуру и других уникальных обитателей континента.

Андрей Рублёв даже не побоялся взять змею. По словам россиянина, он очень любит животных и получил огромное удовольствие от общения с ними.

«Мне не было страшно, потому что есть человек, который за ними следит, тот, кого они знают. Если бы просто змея лежала или коала, без такого человека, то было бы тревожно, а так — нет», — приводит слова Рублёва Sports.ru.

Также посетили зоопарк Мирра Андреева и Дарья Касаткина, которая сфотографировалась с ящерицей.

Бар рядом с кортом

Организаторы Australian Open придумывают разные способы привлечения людей на трибуны. Например, вокруг корта №6 построили двухэтажный бар на 400 человек. Правда, теннис оттуда видно только с первого ряда. А далее за встречей можно следить по объявлениям судей.

Если бар будет успешен, подобные заведения могут появиться и возле других кортов. Впрочем, для самих теннисистов это не очень удобно. Камилла Рахимова после матча призналась, что ей некомфортно играть перед болельщиками, которые в это время едят и выпивают.

«Поначалу было непривычно, чувствовался шум-гам в воздухе, но пришлось привыкнуть», — отметила спортсменка.

А ближе к вечеру на Корте №6 может стать совсем жарко. Особенно если на нём выступят игроки-шоумены или австралийцы.

Соболенко — за Саудовскую Аравию

Хотя сезон ещё только начался, теннисистки после неудачного в плане организации итогового турнира WTA уже начали обсуждать, где лучше провести соревнования в конце 2024-го. Одним из вариантов называется Саудовская Аравия. В частности, белоруска Арина Соболенко поддерживает такое предложение. В межсезонье она участвовала в выставочных матчах в этой стране.

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«Да, это был потрясающий опыт... Они очень хорошо к нам относились. Атмосфера на стадионе была просто прекрасной. Там очень любят спортсменов, очень любят теннис. Уровень гостеприимства был в разы выше, чем в Канкуне. Я с радостью туда поеду», — призналась спортсменка.

При этом, Каролин Возняцки отметила, что у властей Саудовской Аравии много денег, поэтому повышение влияния страны в спорте не избежать.

«Мне кажется, когда такое происходит, появляется шанс провести изменения и сделать что-то хорошее. Конечно, понимаю, права человека и всё остальное… но, считаю, когда они вкладывают в спорт столько средств, это неизбежно. Думаю, будучи в подобной ситуации, вероятно, можно что-то изменить и сделать что-то позитивное», — подчеркнула датчанка.

А Рафаэль Надаль недавно вовсе стал послом тенниса Саудовской Аравии. Согласно долгосрочному соглашению, он должен будет «способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение». Испанец теперь каждый год обязан проводить время в стране и воспитывать молодых игроков. Кроме того, разрабатываются планы по открытию его академии в королевстве.