Ольховский назвал фантастической победу Андреевой над Жабер на Australian Open
«Хочу отметить фантастическую победу Мирры Андреевой, она очень легко и уверенно выиграла. Мало кто ожидал, что в матче против Жабер может быть разгромный счёт, но Мирра отыграла просто безошибочно», — цитирует Ольховского ТАСС.
В матче второго круга 16-летняя россиянка одержала победу над Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.
В следующем раунде Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.
Ранее Андреева заявила, что показала прекрасный теннис в первом сете матча с Жабер.