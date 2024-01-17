Ольховский назвал фантастической победу Андреевой над Жабер на Australian Open

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский признался, что для него стала сюрпризом уверенная победа Мирры Андреевой над Онс Жабер на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года.

«Хочу отметить фантастическую победу Мирры Андреевой, она очень легко и уверенно выиграла. Мало кто ожидал, что в матче против Жабер может быть разгромный счёт, но Мирра отыграла просто безошибочно», — цитирует Ольховского ТАСС.

В матче второго круга 16-летняя россиянка одержала победу над Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.

В следующем раунде Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.

Ранее Андреева заявила, что показала прекрасный теннис в первом сете матча с Жабер.