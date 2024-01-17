RT в Telegram
Подпишись

Андреева: показала прекрасный теннис в первом сете матча с Жабер

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над тунисской Онс Жабер во втором круге Australian Open.
Андреева: показала прекрасный теннис в первом сете матча с Жабер
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Я не нервничала? Это неправда. Меня действительно вдохновляет Онс, её манера игры. До того как я попала в WTA-тур, я постоянно смотрела её матчи. В первом сете я показала прекрасный теннис. Я просто хотела во второй раз сыграть на этом большом корте и насладиться временем на турнире. И я это сделала», — сказала Андреева после матча.

В матче второго круга россиянка одержала победу над Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.

В следующем раунде Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.

Ранее Рахимова вылетела с Australian Open 2024 во втором круге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить