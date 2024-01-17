Андреева: показала прекрасный теннис в первом сете матча с Жабер

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над тунисской Онс Жабер во втором круге Australian Open.

«Я не нервничала? Это неправда. Меня действительно вдохновляет Онс, её манера игры. До того как я попала в WTA-тур, я постоянно смотрела её матчи. В первом сете я показала прекрасный теннис. Я просто хотела во второй раз сыграть на этом большом корте и насладиться временем на турнире. И я это сделала», — сказала Андреева после матча.

В матче второго круга россиянка одержала победу над Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.

В следующем раунде Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.

Ранее Рахимова вылетела с Australian Open 2024 во втором круге.