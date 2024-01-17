Джокович рассказал об особой связи с деревом в парке Мельбурна

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что между матчами Открытого чемпионата Австралии по теннису общается в одном из парков Мельбурна с особенным деревом.

«Это правда. Есть одно конкретное дерево, с которым у меня сложились особые отношения за последние 15 лет. Не могу сказать, какое именно дерево, я постараюсь сохранить это в тайне. Мне нравится общаться со старым другом», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

По словам десятикратного победителя Australian Open, ему понравились корни, ствол, ветви.

«Поэтому я начал лазать по нему много лет назад. У меня просто есть связь», — добавил Джокович.

Джокович победил во втором круге хозяина кортов Алексея Попырина (6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3). В следующем матче серб сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв победил американца Кристофера Юбэнкса и вышел в третий круг Australian Open.











