Калинская призналась, что носит тейп на плече из-за тяжёлых мячей на Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала тейп на плече после победы в третьем круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Это больше протекция. Уже две недели наклеиваем тейп. Чувствую, мячи немного тяжёлые. Непросто, когда играешь против ветра, поэтому это больше для перестраховки», — цитирует Калинскую Sports.ru.

В матче второго круга россиянка обыграла Аранчу Рус из Нидерландов со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 23 минуты. Таким образом, она впервые вышла в третий круг турниров Большого шлема.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.