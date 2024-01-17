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Экс первую ракетку мира Викарио приговорили к условному заключению

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Бывшая первая ракетка мира испанка Аранча Санчес Викарио чуть было не угодила в тюрьму.
Экс первую ракетку мира Викарио приговорили к условному заключению
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

Суд Барселоны признал виновной бывшую теннисистку по делу о сокрытии имущества и приговорил к двум годам тюремного заключения, сообщает ТАСС.

14-кратная победительница турниров Большого шлема может избежать реального тюремного срока. Для этого 52-летняя Викарио и её бывший муж должны выплатить компенсацию Банку Люксембурга в размере более €6,6 млн.

Прокуратура требовала приговорить испанку к четырём годам тюремного заключения.

В коллекции Викарио также пять побед в Кубке Федерации.

Ранее сообщалось, что председателю «Ньюкасла» грозит иск на €68 млн за «причинение вреда».

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