Экс первую ракетку мира Викарио приговорили к условному заключению

Бывшая первая ракетка мира испанка Аранча Санчес Викарио чуть было не угодила в тюрьму.

Суд Барселоны признал виновной бывшую теннисистку по делу о сокрытии имущества и приговорил к двум годам тюремного заключения, сообщает ТАСС.

14-кратная победительница турниров Большого шлема может избежать реального тюремного срока. Для этого 52-летняя Викарио и её бывший муж должны выплатить компенсацию Банку Люксембурга в размере более €6,6 млн.

Прокуратура требовала приговорить испанку к четырём годам тюремного заключения.

В коллекции Викарио также пять побед в Кубке Федерации.

Ранее сообщалось, что председателю «Ньюкасла» грозит иск на €68 млн за «причинение вреда».