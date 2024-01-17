Победы над фаворитами: Андреева разгромила Жабер, Аванесян зачехлила Саккари, а Тимофеева выбила Возняцки

Российские теннисистки преподнесли главные сенсации дня на Открытом чемпионате Австралии. Мирра Андреева разгромила Онс Жабер, позволив туниске взять всего два гейма за матч второго круга. Мария Тимофеева преградила путь в третий раунд экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки, а Элина Аванесян обыграла Марию Саккари. В свою очередь, Андрей Рублёв в трёх сетах разобрался с Кристофером Юбэнксом, а Карен Хачанов взял верх над Александром Ковачевичем. Завершили своё выступление в Мельбурне Анастасия Павлюченкова, которая не справилась с Паолой Бадосой, и Алина Корнеева, проигравшая в борьбе с Беатрис Хаддад-Майей.

Разгром от Андреевой и сенсации от Аванесян и Тимофеевой

Мирра Андреева в очередной раз доказала, что в WTA-туре для неё авторитетов нет. 16-летняя россиянка просто смела со своего пути в третий раунд Открытого чемпионата Австралии шестую ракетку мира Онс Жабер, которую раньше называла своим кумиром в теннисе. Для этого уроженке Красноярска понадобилось всего 56 минут — даже меньше, чем на стартовый поединок с американкой Бернардой Перой.

Накануне встречи Жабер отмечала, что юная соперница наверняка горит желанием «надрать ей задницу», но, скорее всего, не ожидала, что матч закончится полным разгромом — 6:0, 6:2. В первом сете именитая туниска взяла у Мирры всего восемь очков, и этого не хватило, чтобы выиграть хотя бы один гейм. Россиянка просто шикарно подавала и отдала сопернице всего четыре «своих» розыгрыша из 16. Столкнувшись с такой уверенной игрой Андреевой, Жабер заметно занервничала и стала допускать слишком много невынужденных ошибок. За стартовую партию их накопилось 10 при трёх у соперницы.

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Во втором сете у россиянки внезапно разладилось попадание первым мячом (с 81% до 54%), в результате чего на корте завязалось некое подобие борьбы. Онс даже добралась до брейк-пойнта в четвёртом гейме, проиграв перед этим свою подачу. Однако единственным шансом туниска так и не воспользовалась, допустив две подряд ошибки с бэкхенда. А Андреева больше таких подарков сопернице не предлагала и весьма спокойно довела сет и матч до победы. По окончании игры теннисистки тепло обнялись у сетки.

«Перед матчем я сильно переживала, ведь Онс, её стиль игры меня очень вдохновляет. Теперь же мне выпала возможность сыграть против неё и, честно говоря, в первом сете я показала прекрасный уровень тенниса. Я правда сама от себя такого не ожидала», — призналась россиянка после матча.

По словам Мирры, во время игры она видела, что Жабер также нервничает, и это помогло ей самой успокоиться.

«Я решила просто получать удовольствие, ведь это арена имени Рода Лейвера, и моя соперница мне нравится. Я решила просто играть и, думаю, сыграла хорошо», — сказала теннисистка, добавив также, что надеется ещё не раз выступить на этом знаменитом корте.

Интересно, что Мирра стала первой за последние пять лет теннисисткой моложе 17 лет, которой удавалось одерживать победы над игроками из топ-10 на открытом чемпионате Австралии. В 2019 году аналогичным достижением отметилась Кори Гауфф, обыгравшая действующую на тот момент чемпионку турнира Наоми Осаку.

Год назад Андреева уже играла на главной арене АО — в финале юниорских соревнований, но тогда уступила в драматичном поединке соотечественнице Алине Корнеевой. После того поражения Мирра добилась огромных успехов: она уже в третий раз в карьере вышла в третий круг турниров Большого шлема. Корнеева же выступает скромнее, и в Мельбурне не смогла преодолеть барьер второго круга.

В нём россиянке также противостояла теннисистка из первой десятки рейтинга — Беатрис Хаддад-Майя. Интересно, что в своё время именно победа над бразильянкой принесла широкую известность Андреевой, которая обыграла её на первом в карьере «Мастерсе» в Мадриде. Корнеева же ключей к более опытной сопернице так и не подобрала. Россиянка, хотя и записала в свой актив больше активно выигранных мячей (12 против 10), допустила в три раза больше невынужденных ошибок (36 против 11), что и предопределило поражение — 1:6, 2:6.

В третьем круге бразильянка сыграет с ещё одной представительницей России — Марией Тимофеевой, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Во втором раунде 20-летняя москвичка одолела бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки, которая в минувшем августе вернулась в тур после трёхлетней паузы и рождения двоих детей. Датчанка получила вайлд-кард от организаторов, а во второй круг прошла после отказа от выступления Магды Линетт.

Тимофеева не справилась с нервами в первом сете, но затем включилась в борьбу, стала активнее атаковать и полностью переиграла противницу в этом компоненте — 18 активно выигранных очков против пяти у Возняцки. А в решающей партии датчанка и вовсе расклеилась — не смогла взять ни одного гейма на своей подаче и была вынуждена зачехлить ракетку. Итоговый счёт матча — 1:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Громкую сенсацию преподнесла Элина Аванесян, оставившая за бортом турнира восьмую ракетку планеты Марию Саккари — 6:4, 6:4.

Россиянка ошарашила противницу на первых же минутах игры, с ходу взяв её подачу, а затем выиграв свою под ноль. Но гречанка быстро пришла в себя, и при счёте 2:3 буквально вгрызлась в гейм на приёме. Аванесян отыграла четыре брейк-пойнта, но на пятом всё-таки сломалась — сначала не успела к шикарному укороченному от Марии, а затем позволила ей вколотить мяч в корт слёту. После такого обидного проигрыша некоторые теннисисты испытывают эмоциональный спад, но Элина, напротив, следующий гейм провела ещё более заряженно и вернула себе преимущество в счёте, а затем довела партию до победы.

После проигрыша сета Саккари была сама не своя — нервничала и то и дело ругалась на себя. Не была стабильна и Аванесян, в результате чего теннисистки сразу обменялись подачами, причём россиянка свою отдала под ноль. Но и это её не выбило из колеи: Элина тут же навязала борьбу сопернице на приёме и с третьего брейк-пойнта реализовала желаемое и повела в счёте.

В целом Аванесян была более стабильна и допустила почти в три раза меньше невынужденных ошибок, чем соперница — 9 против 25. Саккари же, хотя и боролась до конца, так и не смогла нащупать свою игру. В финальном гейме на своей подаче россиянка не отдала гречанке ни одного очка. В третьем круге соперницей Аванесян станет украинка Марта Костюк.

Увы, раньше времени сложила оружие и Анастасия Павлюченкова. Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 в двух сетах уступила своей хорошей подруге Паоле Бадосе — 2:6, 3:6. Испанка задавила соперницу эйсами — на её счету их девять при четырёх у россиянки — да и в целом играла более активно и разнообразно. Бадоса заработала 31 очко благодаря своим активным действиям, а Павлюченкова — 19.

Одним из самых ярких в матче получился шестой гейм первого сета на подаче испанки, которая к тому моменту вела 4:1. Он продлился почти 11 минут, и Анастасия трижды имела возможность завершить его в свою пользу, но так и не довела дело до конца. Всего же счёт в гейме шесть раз был равным, а Бадоса поставила в нём точку двумя эйсами подряд, причём один из них был исполнен со второй подачи. Ещё два шансаперевернуть ход встречи Павлюченкова упустила в концовке, когда Паола подавала на сет.

Во второй партии испанка уже не дала сопернице ни одной возможности на своей подаче, а сама дважды реализовала брейк-пойнты.

Уверенные победы Рублёва и Хачанова

Что касается мужской половины сетки, то и Андрей Рублёв, и Карен Хачанов прошли дальше с минимальными усилиями.

Чуть больше времени пришлось затратить 15-й ракетке мира, который встречался с Александром Ковачевичем (6:4, 6:3, 4:6, 6:3). Россиянин начал матч не слишком уверенно и отдал первую же свою подачу сопернику, а тот, взяв два «своих» гейма, повёл 3:0. Но затем Карен нащупал свою игру и постепенно выровнял ситуацию. Обратный брейк он сделал в седьмом игровом отрезке, хотя для этого и пришлось изрядно попотеть — успешной вышла только четвёртая попытка. А вот следующий гейм на приёме Хачанов забрал при первой же возможности, а затем поставил точку в сете, под ноль выиграв свою подачу.

Во второй партии россиянин заставил поклонников всерьёз поволноваться в четвёртом гейме, когда подарил Ковачевичу двойной брейк-пойнт. Но тут за Карена сыграла подача навылет, а затем и соперник, сорвавший бэкхенд.

А вот в третьем сете, когда при счёте 2:2 американец вновь получил шанс на чужой подаче, Хачанов сыграл не лучшим образом. Две необязательные ошибки с форхенда привели к проигрышу гейма, а вернуть упущенное Карен так и не сумел — даже до брейк-пойнта не добрался ни разу за оставшееся время.

Оставалось надеяться, что этот спад в игре был временным, к тому же, ведя по сетам 2-0, теннисист имел право на ошибку. Однако когда и в четвёртой партии Хачанов отдал подачу, стало по-настоящему тревожно за исход встречи. Помогло то, что у американца никак не складывались дела с первым мячом (всего 50% попаданий), а со второго россиянин выиграл подавляющее большинство — 7 из 10 розыгрышей. В результате Карен сделал два брейка, которых ему хватило для получения путёвки в третий раунд. Там его ждёт встреча с чешским квалифайером Томашем Махачем, который неожиданно выбил из игры 17-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо.

В тренировочном режиме провёл свой матч второго круга Андрей Рублёв, хотя от Кристофера Юбэнкса можно было ожидать более серьёзного сопротивления. Многим памятно его сражение с Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уимблдона-2023, которое растянулось на пять партий. Но на этот раз американец оказался куда более покладистым, хотя время от времени и показывал зубы. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Рублёв сделал брейк в первом же гейме, но уже в четвёртом американец едва не восстановил паритет. В нём игра затянулась на семь минут, Андрей трижды был на волосок от проигрыша, но всё-таки спасся и затем довёл партию до победы.

Во втором сете и вовсе сложилась уникальная ситуация — американец не сумел выиграть ни одного очка на подаче соперника, хотя и очень старался. Так, в одном из розыгрышей второго гейма Рублёв четыре раза пробивал смэши, казалось, наверняка вколачивая мяч в корт, а Кристофер неизменно их вытаскивал. И лишь с пятой попытки россиянин сумел поставить точку в этом ралли.

Ничего не мог поделать с подачей Андрея соперник и в третьей партии. Он выиграл лишь три очка из 23 и, естественно, не заработал ни одного брейк-пойнта. Пятой ракетке мира же, напротив, хорошо удавалась игра на приёме: порой он сразу отправлял мяч навылет, не давая Юбэнксу даже включиться в розыгрыш.

«Очень доволен выступлением. Очень хорошо подавал, в самые важные моменты очень хорошо принимал. Рад, что победил в трёх сетах — особенно после тяжёлого первого круга. Я знаю, как Крис играет, что его подача и его удары очень опасны. Поэтому я нервничал. Но мы начали играть, и я очень хорошо себя почувствовал, очень хорошо принимал. Всё складывалось в мою пользу», — отметил Рублёв, выступая на корте сразу после победы.