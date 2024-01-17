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Камельзон: триумф Андреевой на Australian Open — это победа всего российского тенниса

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы теннисистки Мирры Андреевой над Онс Жабер из Туниса во втором круге Australian Open.
Камельзон: триумф Андреевой на Australian Open — это победа всего российского тенниса
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Мирра Андреева — спортсменка высокого профессионального уровня. Я думаю, в этом году она сможет хорошо подняться в рейтинге и приблизиться к топ-10 WTA. Считаю, что её триумф над Онс Жабер — заслуга не только тренерского штаба, но и ФТР. Так что с полной уверенностью можно сказать, что это победа всего российского тенниса», — заявил Камельзон RT.

Ранее Андреева высказалась о победе над Жабер на Australian Open.

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