Камельзон: триумф Андреевой на Australian Open — это победа всего российского тенниса

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы теннисистки Мирры Андреевой над Онс Жабер из Туниса во втором круге Australian Open.

«Мирра Андреева — спортсменка высокого профессионального уровня. Я думаю, в этом году она сможет хорошо подняться в рейтинге и приблизиться к топ-10 WTA. Считаю, что её триумф над Онс Жабер — заслуга не только тренерского штаба, но и ФТР. Так что с полной уверенностью можно сказать, что это победа всего российского тенниса», — заявил Камельзон RT.

Ранее Андреева высказалась о победе над Жабер на Australian Open.