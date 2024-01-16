В тени эпичного поражения Сафиуллина: Касаткина и Блинкова вышли во второй круг Australian Open

Дарья Касаткина стала единственной из сеяных россиянок, кто преодолел барьер первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Она в трёх сетах сломила сопротивление Питон Стирнс, а за путёвку в третий раунд поборется с другой американкой — Слоан Стивенс. Дальше прошла и Анна Блинкова, без особых проблем разобравшаяся с Кристиной Букшей, в то время как Роман Сафиуллин потерпел обидное поражение от Таллона Грикспора. Россиянин вёл 2:0 по сетам, но проиграл три последующих. Он третий год подряд завершает выступление на старте турнира.

Сокрушительное поражение Сафиуллина

В концовке прошлого сезона 26-летний россиянин сделал заявку на звание одного из самых быстро прогрессирующих представителей тура. Всего за месяц Роман Сафиуллин успел впервые в карьере преодолеть барьер второго круга на мейджоре и добраться аж до четвертьфинала Уимблдона. А потом чуть было не выиграл турнир ATP в Чэнду, лишь в решающем раунде уступив Александру Звереву, а на «Мастерсе» в Париже расправился с самим Карлосом Алькарасом. В результате за 2023-й он поднялся на без малого 50 позиций в рейтинге и вступил в нынешний год в ранге 39-й ракетки мира, но отказался сдавать обороты. И более чем впечатляюще выступил на первенстве в Брисбене, где лишь в 1/2 был бит грозным Хольгером Руне.

Казалось, что на Открытом чемпионате Австралии россиянин продолжит планомерный подъём. И Таллон Грикспор виделся чуть ли не идеальным соперником для Сафиуллина. Голландец никогда не хватал звёзд с неба, а на турнирах Большого шлема лишь однажды добирался до третьего круга. И хотя личный рекорд установил именно в Мельбурне, вряд ли считался фаворитом в противостоянии с Сафиуллиным.

И поначалу всё действительно складывалось в пользу уроженца Подольска. В первых двух сетах он попросту не заметил сопротивления со стороны визави, который не только чаще допускал невынужденные ошибки (20:16), но и атаковал менее успешно, что выражалось в более чем двукратной разнице по числу активно выигранных мячей (23:9). При этом поражали не только уверенность Сафиуллина на приёме, но и практически полное отсутствие проблем на подаче. За этот отрезок он не позволил Грикспору заработать ни одного брейк-пойнта.

Но потом что-то сломалось. В третьей партии у Сафиуллина внезапно сбился прицел, что вылилось не только в 19 осечек, но и в проигранный гейм на своей подаче. И хотя Роман сумел дотянуть до тай-брейка, там уступил без особой борьбы. А в четвёртой неожиданно стал испытывать колоссальные трудности на приёме, где брал в среднем лишь один розыгрыш из трёх.

Заключительный сет обернулся огромным разочарованием для поклонников Сафиуллина. Даже после провалов в двух предыдущих тот смотрелся лучше Грикспора и суммарно заработал аж восемь брейк-пойнтов. Но в ключевые моменты не сумел справиться с нервами и не реализовал ни один из них. Ключевым стал гейм при счёте 5:5, когда Роман отдал три первых очка на подаче. И хотя потом сократил отставание до минимума, на большее оказался неспособен. Таллон воспользовался очередным подарком оппонента и одержал победу в пяти партиях — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5.

Таким образом, продлились сразу две неудачные серии Сафиуллина. Он третий год зачехляет ракетку уже на старте Открытого чемпионата Австралии и второй раз подряд терпит поражение на ТБШ, ведя 2:0 по сетам. На минувшем US Open такой же невероятный камбэк совершил хозяин кортов Томми Пол. Правда, тогда встреча продлилась чуть более трёх часов, а в этот раз — почти четыре (3:54).

Нервы Касаткиной и доминирование Блинковой

После массового исхода россиянок с кортов Мельбурна единственной надеждой России среди сеяных теннисисток осталась Дарья Касаткина. И хотя противостояла ей не самая звёздная соперница в лице американки Питон Стирнс, уверенности в успехе первой ракетки страны не было. Ведь для неё Australian Open по-прежнему оставался самым несчастливым из мейджоров. Тут она ни разу не проходила дальше третьего раунда, а в прошлом году и вовсе с ходу оступилась, взяв лишь два гейма у Варвары Грачёвой.

И в этот раз Дарья также не сумела победить на классе. Она решила действовать вторым номером и ждать осечек Питон. И поначалу такая тактика приносила плоды. Уроженка Тольятти с ходу повела 4:0 и впоследствии оставила за собой первый сет, при этом более половины из общего числа выигранных очков пришлись на промахи Стирнс (19 — 34). Но во втором всё чаще ошибаться стала россиянка — она уже сама была вынуждена отыгрывать гандикап в четыре гейма. И хотя сумела немного приблизиться, догнать заметно прибавившую американку не смогла. В итоге по активно выигранным очкам Питон превзошла визави в четыре раза (13:3), а также здорово смотрелась на второй подаче, где регулярно дожимала Дарью.

Но в нужный момент Стирнс оставили силы. Какое-то время она держалась, но потом стала всё больше мазать и в итоге завершила встречу с 45 невынужденными в пассиве, треть из которых пришлась на последний отрезок. Касаткина же, наоборот, в ключевые эпизоды продемонстрировала хладнокровие и в концовке реализовала оба брейк-пойнта — 6:2, 3:6, 6:3. И завоевала путёвку во второй круг, где её ждёт дуэль со Слоан Стивенс.

Дальше проследовала и Анна Блинкова, сломившая сопротивление Кристины Букши. Причём довольно спокойно. В обеих партиях она с ходу преуспевала на приёме, после чего контролировала ход противостояния. В первой россиянка довольно быстро развила преимущество до 5:1, а во второй хоть и оказалась неспособна на такой рывок, но своего всё же не упустила. И при этом не дала испанке воспользоваться ни одним из четырёх брейков — 6:2, 6:4. Правда, впервые пробиться в третий раунд AO будет крайне непросто. Ведь там её ждёт битва с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

В свою очередь, стартовали соревнования в парных разрядах. И там без потерь не обошлось, хотя избежать их и не представлялось возможным. Ведь в первом же раунде жребий свёл сразу два российских дуэта. Инициатива переходила от одного к другому, но в итоге сильнее оказались более опытные Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, справившиеся с Анной Потаповой и Яной Сизиковой — 6:2, 2:6, 6:2.

Их почин поддержали Екатерина Александрова и Анна Калинская, причём они сокрушили не кого-нибудь, а 14-х сеяных соревнований Мию Като и Алдилу Сутджиади. После победы в первом сете россиянки всухую уступили следующий, но сумели не расклеиться. А в третьем стали действовать максимально строго и дожали соперниц — 6:3, 0:6, 7:5.