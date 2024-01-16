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Британского теннисиста стошнило после победы в матче Australian Open

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Британца Джека Дрэйпера стошнило в ведро после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.
Британского теннисиста стошнило после победы в матче Australian Open
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

22-летний спортсмен обыграл американца Маркоса Хирона со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

После победы Дрэйпер почувствовал недомогание и поспешил к мусорному баку.

В следующем раунде британец сыграет с 14-й ракеткой турнира американцем Томми Полом.

Ранее российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова одержали победу над соотечественницами Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой в стартовом матче первого круга Australian Open 2024 года в парном разряде.

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