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Кудерметова и Павлюченкова в паре прошли во второй круг Australian Open

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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова одержали победу над соотечественницами Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой в стартовом матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года в парном разряде.
Кудерметова и Павлюченкова в паре прошли во второй круг Australian Open
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Walter

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

В следующем круге Кудерметова и Павлюченкова сыграют с победительницами игры между канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф против аргентинки Надии Подольски и египтянки Маяр Шериф Ахмед Шериф.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Australian Open.

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