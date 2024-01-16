Кудерметова и Павлюченкова в паре прошли во второй круг Australian Open

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова одержали победу над соотечественницами Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой в стартовом матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

В следующем круге Кудерметова и Павлюченкова сыграют с победительницами игры между канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф против аргентинки Надии Подольски и египтянки Маяр Шериф Ахмед Шериф.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Australian Open.