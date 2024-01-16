Блинкова победила Букшу и пробилась во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над испанкой Кристиной Букшей в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

AFP

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