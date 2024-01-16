Блинкова победила Букшу и пробилась во второй круг Australian Open
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над испанкой Кристиной Букшей в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
- AFP
- © Lillian SUWANRUMPHA
Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»