Касаткина победила американку Стирнс и пробилась во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Питон Стирнс в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

26-летняя россиянка сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

В следующем круге Касаткина встретится с американской теннисисткой Слоан Стивенс.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Australian Open.