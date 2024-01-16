Касаткина победила американку Стирнс и пробилась во второй круг Australian Open
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
26-летняя россиянка сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
В следующем круге Касаткина встретится с американской теннисисткой Слоан Стивенс.
Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Australian Open.