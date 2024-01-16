Сафиуллин вылетел с Australian Open, ведя 2:0 по сетам

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от нидерландца Таллона Грикспора в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7.

26-летний россиянин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14.

Таким образом, Сафиуллин вылетел с Australian Open.

В следующем круге Грикспор сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.