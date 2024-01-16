Сафиуллин вылетел с Australian Open, ведя 2:0 по сетам
Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 5:7.
26-летний россиянин сделал 16 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14.
Таким образом, Сафиуллин вылетел с Australian Open.
В следующем круге Грикспор сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом.
Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Australian Open.