«Были мысли, что уже не выплыву»: Рублёв с трудом вышел во второй круг Australian Open, Корнеева успешно дебютировала

Андрей Рублёв только в пяти сетах сумел победить бразильца Тьяго Уайлда и выйти во второй круг Australian Open. Россиянин вёл 2:0 по сетам, однако позволил сопернику разыграться и спас встречу, уступая со счётом 1:4 на супер-тай-брейке. Павел Котов взял верх на французом Артуром Риндеркнешем, проведя на корте рекордные для себя 4 часа 42 минуты и борясь с судорогами. 16-летняя Алина Корнеева дебютировала в основной сетке мейджора с победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Также продолжают борьбу Мария Тимофеева, Элина Аванесян и Камилла Рахимова. Не сумели выйти в следующий раунд турнира Людмила Самсонова и Александр Шевченко.

В паре очков от сенсации

Андрей Рублёв преодолел барьер стартового круга на первом в этом году турнире Большого шлема, справившись с Тьяго Уайлдом. Если смотреть исключительно на статистику, то у россиянина, в этом сезоне уже успевшего завоевать титул в Гонконге, не должно было возникнуть проблем с бразильцем. Однако соперник пятой ракетки мира умеет преподносить сюрпризы. На «Ролан Гаррос» в прошлом сезоне он выбил из борьбы Даниила Медведева. В шаге от сенсации оказался 23-летний теннисист и на Australian Open.

Уайлд агрессивно начал встречу и сразу же сумел сделать брейк. Однако ближе к середине партии Рублёв наконец вошёл в игру и сравнял счёт, а в 11-м гейме дожал соперника: на решающем мяче бразилец ошибся в обмене ударами с задней линии, после чего россиянин уверенно взял свою подачу — 7:5.

Вторая партия также осталась за Андреем. Он больше атаковал (15 активно выигранных мячей против десяти), эффективней выходил к сетке и в целом контролировал происходящее на корте. Россиянин даже вёл 5:1, но позволил Тьяго подобраться поближе. К счастью, на итоговый результат это не повлияло — 6:4.

Очередной сет начался в том же ключе, и в третьем гейме Рублёв мог трижды выйти вперёд в счёте, но ни одним брейк-пойнтом так и не воспользовался. Теннисисты провели 18 розыгрышей, однако Уайлд всё-таки выстоял и далее на кураже взял подачу соперника. Этот момент стал ключевым. Андрей так и не сумел зацепиться за очки на приёме, хотя два своих гейма выиграл под ноль — 3:6.

В четвёртой партии за россиянина стало тревожно. Он вновь дал волю эмоциям, в одном из эпизодов изрядно накричав на себя. Бразилец же действовал более раскованно и уже в третьем гейме мог сделать брейк, но Рублёв выстоял. Однако затем Уайлд всё же добился своего — 6:4.

Решающий сет проходил в упорной борьбе. При этом казалось, что россиянин должен всё-таки дожать соперника. Не раз на приёме он вёл 30:0 и даже 40:0, но оппонент каждый раз удерживал свою подачу. В 12-м гейме Рублёв заработал тройной матчбол, однако Тьяго в очередной раз спасся, а на супер-тай-брейке и вовсе повёл 4:1.

«В тот момент были мысли, что всё, уже точно не выплыву. И как-то отпустило... Заставил себя доиграть до конца, не сдаваясь, но при этом принял, что вряд ли выиграю, особенно после всех шансов, которые у меня были. Мысли были просто играть до конца, выложиться, хотя бы уйти с корта, но поборовшись до конца. Если вспомнить тот же матч с Марином Чиличем, когда стал проигрывать на тай-брейке в решающем сете, я полностью сдался психологически. Проигрывал 0:4 тогда, и слезы наворачивались», — сказал Рублёв в комментарии Sports.ru после матча.

Эта психологическая расслабленность позволила Андрею сконцентрироваться и в концовке выиграть шесть очков подряд, а вместе с ними и матч. Супер-тай-брейк завершился со счётом 10:6 в пользу россиянина. В следующем раунде он сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс — Дэниэл Таро.

Очень упорным получилось и противостояние Павла Котова и Артура Риндеркнеша. Француз быстро сделал брейк и повёл 3:1, однако россиянин сумел сравнять счёт, а в 12-м гейме в решающий момент взял подачу соперника — 7:5. После этого показалось, что отечественный спортсмен легко доведёт дело до победы, поскольку вторая партия осталась за ним со счётом 6:1.

Но после небольшого спада оппонент вернулся в игру и далее, хоть и не без труда, но брал свои геймы, дважды доведя дело до тай-брейков, в которых он оказался сильнее. Причём Котов мог завершить всё ещё в третьем сете, но упустил матчбол в концовке, а в четвёртом хороший шанс зацепиться за подачу соперника был во втором гейме, но Павел не использовал два заработанных брейк-пойнта.

При этом у спортсмена явно заканчивались силы: судорогами сводило ногу и руку. Но теннисист нашёл выход из сложной ситуации. По признанию россиянина, ему помог совет Даниила Медведева.

«Я начал принимать соль на каждом переходе. Руку я чуть-чуть ощущал до конца третьего сета, а дальше уже всё было нормально. В целом я, конечно, очень устал. Все мышцы болят... В каком виде соль? Я просто просил принести любую, они принесли маленький пакетик. Я так понимаю, это была обычная соль (смеётся)», — объяснил Котов.

В пятой партии россиянин наконец смог перехватить инициативу, у него стала лучше проходить первая подача (75%), также теннисист свёл к минимуму невынужденные ошибки: всего три против восьми у Риндеркнеша. В итоге он легко сделал брейк в середине сета, а затем при счёте 5:3 под ноль взял подачу француза, поставив уверенную точку в матче. На корте соперники провели 4 часа 42 минуты, что, по словам Котова, его новый рекорд.

Александр Шевченко не смог ничего противопоставить испанцу Хауме Мунару, занимающему 83-е место в мировом рейтинге. Россиянин очень много ошибался: 40 невынужденных за матч против 23 у соперника. И в итоге выиграл всего семь геймов — 3:6, 3:6, 1:6.

Трудности неожиданно возникли и у Новака Джоковича. Серб провёл свой самый длинный матч первого круга на турнирах Большого шлема. Ему понадобилось 4 часа 1 минута, чтобы обыграть юного и неуступчивого Дино Прижмича, который даже сумел взять у титулованного оппонента один сет на тай-брейке. В свою очередь, без особых проблем во второй раунд Australian Open прошёл Янник Синнер.

Неудача Самсоновой

У девушек не обошлось без неприятных неожиданностей для российских болельщиков. Покидает мейджор Людмила Самсонова, которая не справилась на старте турнира с американкой Амандой Анисимовой — 3:6, 4:6.

Первый сет начался на равных. Однако затем соперница перехватила инициативу и сделала брейк, который в итоге оказался ключевым. Российская спортсменка чуть больше ошибалась и никак не могла придумать, как справляться с ударами американки слева.

Во второй партии Людмила вела 4:1, более того, на подаче Анисимовой было 0:30. Увы, удержать преимущество Самсоновой не удалось. Короткий отрезок яркой игры в исполнении теннисистки продолжился очередными неточностями по длине и ширине: всего у отечественной спортсменки набралось 36 невынужденных ошибок за матч. Это позволило представительнице США совершить камбэк и довести дело до победы.

Молодое поколение в первом круге Australian Open, напротив, порадовало. Все четыре девушки, выступавшие в воскресенье, прошли в следующий раунд турнира. И если Камилле Рахимовой и Элине Аванесян достались не самые грозные соперницы — американка Эмина Бектас и китаянка Чжосюань Бай, то Марии Тимофеевой и Алине Корнеевой пришлось непросто.

Победительница двух юниорских мейджоров встречалась с Сарой Соррибес-Тормо. Несмотря на не самый высокий рейтинг, испанка имеет в своём активе два титула WTA. В прошлом году она не раз встречалась с россиянками и доставляла им немало проблем.

Не стало исключением и противостояние в Австралии. Соперница взяла первый сет — 6:4. Впрочем, не без помощи Корнеевой: 16-летняя спортсменка, дебютировавшая в основной сетке турнира на взрослом Australian Open, явно нервничала и допустила за партию 27 невынужденных ошибок. При этом на её подаче получались длинные геймы — до 16 розыгрышей.

К счастью, после перерыва Алина сумела собраться. Она продолжала активно идти в атаку, но при этом стала попадать в корт. Казалось, девушка нащупала свою игру, однако при счёте 2:2 неожиданно отдала свою подачу под ноль. Это взбодрило россиянку, она тут же сделала обратный брейк, а далее не уступила ни одного гейма — 6:3.

Третий сет получился валидольным. Девушки никак не могли взять свою подачу, лучше действуя на приёме. В итоге только при счёте 3:2 в шестом гейме Алина сумела остановить серию брейков. Это окончательно деморализовало испанку, которая больше не выиграла в матче ни одного очка — 6:2.

У Тимофеевой в соперницах была ещё более именитая спортсменка. На счету Элизе Корне шесть трофеев турниров WTA. Правда, все они были завоёваны уже давно, а в последнее время результатами француженка не блещет, не попадая даже в топ-100 рейтинга. Мария же к своим 20 годам успела завоевать титул в Будапеште.

Отлично для россиянки сложился первый матч в основной сетке Australian Open, куда она, как и Корнеева, попала через квалификацию. Тимофеева сразу же сделала брейк и взяла пять геймов подряд. Только после этого обескураженная француженка пришла в себя, но спасти партию уже не смогла — 2:6.

Столь уже уверенно россиянка провела и второй сет. Правда, ограничившись только одним брейком — 6:4. При этом надо отметить, что обе девушки слишком много ошибались: 40 невынужденных у Корне и 36 — у Тимофеевой. Остаётся надеяться, что к следующему раунду отечественная спортсменка сделает работу над ошибками. Ведь далее её ждёт серьёзное испытание — встреча с победительницей Australian Open-2018 Каролиной Возняцки.

Что касается других матчей женской сетки турнира, то громких сенсаций не произошло. Продолжает борьбу Мария Саккари, а Арина Соболенко просто разгромила немку Эллу Зайдель, отдав ей только один гейм.