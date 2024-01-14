Джокович в четырёх сетах одержал победу на старте Australian Open
- Gettyimages.ru
В матче первого круга Джокович одолел 18-летнего хорвата Дино Призмича. Счёт матча — 6:2, 6:7, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.
В следующем раунде первая ракетка мира сыграет с победителем матча Алексей Попырин — Марк Полманс.
Напомним, что сербский теннисист является действующим чемпионом турнира.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA и вновь стала первой ракеткой России.