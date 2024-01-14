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Джокович в четырёх сетах одержал победу на старте Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.
Джокович в четырёх сетах одержал победу на старте Australian Open
  • Gettyimages.ru

В матче первого круга Джокович одолел 18-летнего хорвата Дино Призмича. Счёт матча — 6:2, 6:7, 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 59 минут.

В следующем раунде первая ракетка мира сыграет с победителем матча Алексей Попырин — Марк Полманс.

Напомним, что сербский теннисист является действующим чемпионом турнира.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина поднялась в рейтинге WTA и вновь стала первой ракеткой России.

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