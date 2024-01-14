RT в Telegram
Подпишись

Касаткина поднялась в рейтинге WTA и вновь стала первой ракеткой России

Короткая ссылка
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.
Касаткина поднялась в рейтинге WTA и вновь стала первой ракеткой России
  • Gettyimages.ru

Дарья Касаткина поднялась с 15-го на 13-е место и стала лучшей из россиянок в рейтинге. Людмила Самсонова занимает 14-ю позицию. Следом идут Вероника Кудерметова (17-я), Екатерина Александрова (20-я), Анастасия Потапова (29-я), Анастасия Павлюченкова (46-я) и Мирра Андреева (57-я).

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. Второй является белоруска Арина Соболенко. Третья — казахстанка Елена Рыбакина.

Ранее две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить