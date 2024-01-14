Касаткина поднялась в рейтинге WTA и вновь стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Дарья Касаткина поднялась с 15-го на 13-е место и стала лучшей из россиянок в рейтинге. Людмила Самсонова занимает 14-ю позицию. Следом идут Вероника Кудерметова (17-я), Екатерина Александрова (20-я), Анастасия Потапова (29-я), Анастасия Павлюченкова (46-я) и Мирра Андреева (57-я).

Первой ракеткой мира является полька Ига Свёнтек. Второй является белоруска Арина Соболенко. Третья — казахстанка Елена Рыбакина.

Ранее две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года.